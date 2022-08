Es war eine Nachricht, die die ganze Welt erschütterte: Vergangenen Samstag starb Nichelle Nichols, die mit der Rolle der Lieutenant Uhura in der Serie "Raumschiff Enterprise" und den nachfolgenden Kinofilmen bekannt wurde. Nun äußern sich zahlreiche Stars zum Tod der Schauspielerin.

Sie begann ihre Karriere im Showgeschäft als Sängerin und Tänzerin, bevor sie als Schauspielerin durchstartete: Durch ihre Rolle als Lieutenant Uhura in der Serie "Raumschiff Enterprise" und die dazugehörigen Kinofilme wurde Nichelle Nichols weltberühmt. Am Sonntag dann die schockierende Nachricht ihres Sohnes Kyle Johnson: Nichols starb im Alter von 89 Jahren in Silver City, New Mexico. "Ihr Licht wird jedoch, wie die alten Galaxien, die jetzt zum ersten Mal zu sehen sind, für uns und künftige Generationen erhalten bleiben, um sich daran zu erfreuen, davon zu lernen und sich inspirieren zu lassen", schrieb Johnson in einem Statement auf Facebook. Mittlerweile haben sich einige Stars zu ihrem Tod geäußert und bringen auf Social Media ihre Trauer zum Ausdruck.

George Takei: "Heute ist mein Herz schwer"

"Nichelle Nichols hat uns die außergewöhnliche Kraft schwarzer Frauen gezeigt und den Weg für eine bessere Zukunft für alle Frauen in den Medien geebnet", schrieb beispielsweise "Wonder Woman"-Star Lynda Carter. Auch Nichols' Co-Star George Takei äußerte sich zu ihrem Tod: "Ich werde noch mehr über die bahnbrechende, unvergleichliche Nichelle Nichols sagen, die als Lt. Uhura der USS Enterprise mit uns auf der Brücke war und heute im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Denn heute ist mein Herz schwer, meine Augen leuchten wie die Sterne, unter denen du jetzt ruhst, meine liebste Freundin."

I shall have more to say about the trailblazing, incomparable Nichelle Nichols, who shared the bridge with us as Lt. Uhura of the USS Enterprise, and who passed today at age 89. For today, my heart is heavy, my eyes shining like the stars you now rest among, my dearest friend. — George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022

"Sie war eine Pionierin, die einen sehr schwierigen Weg mit Mut, Anmut und einem großartigen Feuer beschritten hat, das wir wahrscheinlich nie wieder sehen werden", schrieb auch "Raumschiff Voyager"-Kapitänin Kate Mulgrew in einem Tweet, "Möge sie in Frieden ruhen." William Shatner, der die Rolle des James T. Kirk verkörperte, erinnerte sich an die "wunderschöne Frau", die eine "bewundernswerte Figur" spielte. "Ich werde sie sicherlich vermissen. Ich sende meine Liebe und mein Beileid an ihre Familie."

Many actors become stars, but few stars can move a nation. Nichelle Nichols showed us the extraordinary power of Black women and paved the way for a better future for all women in media. Thank you, Nichelle. We will miss you. pic.twitter.com/KhUf4YM6pX — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) July 31, 2022

Zoe Saldana: "Sie ist eine Ikone"

Auch Stars wie Adam Nimoy, Ashley Nicole Black, Chuck D oder Zoe Saldana schrieben rührende Nachrichten, die an die verstorbene Nichols und ihre Familie gerichtet waren. "Wir haben einen wahren Star verloren - eine einzigartige Künstlerin, die ihrer Zeit immer voraus war", schrieb Saldana in einem Instagram-Beitrag, "Sie ist eine Ikone, eine Aktivistin und vor allem eine erstaunliche Frau, die einen Weg gebahnt hat, der so vielen gezeigt hat, wie man farbige Frauen in einem anderen Licht sehen kann. Ihr Streben nach Gleichberechtigung war unerschütterlich. Nichelle zu treffen war wirklich ein ganz besonderer Moment in meinem Leben."