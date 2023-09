Mit ihrer R&B-Girlgroup 702 feierte Irish Grinstead in den 90-ern und frühen 2000-ern große Erfolge. US-Medienberichten zufolge ist die Sängerin nun im Alter von nur 43 Jahren verstorben.

Ihr Song "Where My Girls At?" hielt sich im Jahr 1999 mehrere Wochen in den US-Charts, auch hierzulande wurde die Single der Girlgroup 702 zum Hit. Nun ist Irish Grinstead, Sängerin und Gründungsmitglied der Band, im Alter von nur 43 Jahren verstorben.

Auf Instagram bestätigte Grinsteads ältere Schwester und Bandkollegin LeMisha Grinstead am Samstag die traurige Nachricht: "Mit großer Trauer muss ich euch mitteilen, dass meine wunderschöne Schwester und Freundin heute Abend verstorben ist. Sie hat einen langen Kampf ausgefochten und nun endlich ihren Frieden gefunden." Grinstead fährt fort: "Dieses Mädchen war so leuchtend wie die Sterne! Sie war nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich. Mit ihr die Bühne zu teilen war eine Ehre, an die ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde!"

Die Todesursache ist nicht bekannt. Wie verschiedene US-Medien berichten, habe die seit 2017 wieder aktive Girlgroup jedoch bereits im Dezember 2022 bekannt gegeben, Irish Grinstead hätte mit "ernsten medizinischen Problemen" zu kämpfen. Ihre Zwillingsschwester Orish Grinstead, ebenfalls Gründungsmitglied von 702, war bereits 2008 im Alter von 27 Jahren an Nierenversagen gestorben.

Comeback im Jahr 2017

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums "No Doubt" im Jahr 1996 konnten Irish und LeMisha Grinstead gemeinsam mit Kameelah Williams als Trio mehrere Chart-Erfolge verbuchen. Für den Song "Steelo", der auch als Titelsong der Nickelodeon-Show "Cousin Skeeter" verwendet wurde, arbeitete die R&B-Gruppe mit Missy Elliott zusammen. Zudem waren mehrere Songs der Band in verschiedenen Filmsoundtracks vertreten; unter anderem waren 702 auch für einen American Music Award und einen BET Award nominiert.

2006 löste sich 702 auf. Trotz der Wiedervereinigung im Jahr 2017 veröffentlichte die Gruppe nach 2003 keine neue Musik.