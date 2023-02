Neun Jahre dabei, aber erst das zweite Jahr vor der Kamera: Sigrid Ilumaa ist Personaltrainerin bei "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" und setzt alles daran, die Teilnehmenden an ihr Ziel zu führen. Wie man erfolgreich abnehmen kann und worauf es im Camp ankommt, verrät sie im Interview.

Sie ist seit über zehn Jahren als Personaltrainerin und Ernährungsexpertin tätig: Wenn also jemand weiß, wie es sich gesund lebt, dann doch wohl Sigrid Ilumaa (42). Die gebürtige Estländerin kam im Alter von 19 Jahren nach Deutschland und schrieb es sich auf die Fahnen, anderen Menschen zu einem gesunden Ich zu verhelfen - "und das mit großer Leidenschaft", wie sie betont. SAT.1 holte sich die Frohnatur vor neun Jahren in die "The Biggest Loser"-Familie. Vor der Kamera ist sie jedoch erst seit zwei Staffeln aktiv. Wer jetzt denkt, dass Ilumaa als ehemalige Leistungssportlerin auf eiserne Disziplin setzt, der liegt falsch. Ihre Devise lautet: "Auch ein bisschen Erfolg ist ein Erfolg". Sie legt sehr viel Wert auf eine stabile Vertrauensbasis mit den Teilnehmenden und betrachtet den Körper und den Geist als Einheit. Wie sie die Kandidaten und Kandidatinnen im Rahmen der Show "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" (ab Sonntag, 5. Februar, 16.30 Uhr, dann wöchentlich, 17.10 Uhr) zum Erfolg führen möchte und welche kleinen Abnehm-Geheimnisse sich leicht in den Alltag integrieren lassen, verrät die Blondine im Interview.

teleschau: Wann ist ein Mensch in Ihren Augen fit, Frau Ilumaa?

Sigrid Ilumaa: Wenn er sich selbst noch die Schuhe binden kann. Wenn er Treppen hochgeht, ohne zu schnaufen. Wenn er fröhlich und zufrieden ist. Fitness muss nicht zwingend am Fettanteil im Körper gemessen werden oder daran, wie viele Gewichte jemand heben kann. Ich kann auch fit sein, wenn ich nur meine schönen Spaziergänge oder morgens ein paar Dehnungen mache und mich gesund ernähre. Ich kann aber auch fit sein, wenn ich fünf Tage in der Woche ins Training gehe, weil es mir gefällt. Da ist jeder individuell.

teleschau: Sie sind seit neun Jahren hinter den Kulissen Teil der "Leben leicht gemacht"-Familie. Seit 2022 stehen Sie auch vor der Kamera. Welche Erkenntnis haben Sie aus Ihrer ersten Staffel mitgenommen?

Sigrid Ilumaa: Vor allem, dass die Kandidaten nicht nur abnehmen. Sie lernen, gesund zu leben und genussvoll mit der Ernährung umgehen zu können. Es geht darum, dranzubleiben - auch wenn es schwer wird. Das möchte ich ihnen bewusst machen.

teleschau: Welche Kernkompetenzen bringen Sie als Coach mit ins Camp?

Sigrid Ilumaa: Ich bin Ernährungsexpertin und -beraterin sowie seit Jahren Personaltrainern. In meinen beiden Studios betreue ich die Kunden immer einzeln.

teleschau: Inwiefern hatten Sie in Ihrem bisherigen Berufsleben bereits Erfahrungen mit übergewichtigen Menschen?

Sigrid Ilumaa: Meine Kunden im Alltag haben teilweise genauso mit Gewicht, mit Gelüsten oder auch mit psychischen Problemen zu kämpfen wie die Kandidatinnen und Kandidaten von "Leben leicht gemacht". Meine Erfahrung ist, dass es wichtig ist, über die Ursachen zu sprechen, um herauszufinden, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Mittlerweile helfe ich diesen Menschen seit über zehn Jahren - und das mit großer Leidenschaft.

teleschau: Worauf kommt es dabei vor allem an?

Sigrid Ilumaa: Der erste Schritt ist, den Status Quo für sich erst einmal bewusst wahrzunehmen und sich folgende Fragen zu stellen: Wo stehe ich? Was möchte ich im Leben? Wie möchte ich weiterleben? Was fehlt mir im Leben? Wenn einem bewusst wird, dass man weniger Freude am Leben verspürt, weil man gewisse Dinge nicht mehr machen kann oder möchte, dann muss man den Entschluss fassen, etwas zu ändern. Häufig wird den Betroffenen klar, dass sie immer für andere da waren, aber immer weniger für sich selbst.

"Es ist schwer, sich in so einer Informationsflut selbst zuzuhören"

teleschau: Warum passieren eigentlich immer noch so viele Ernährungsfehler, obwohl in so vielen Formaten und Magazinen darüber aufgeklärt wird?

Sigrid Ilumaa: Wir leben in einer Zeit, in der wir jeden Tag wahnsinnig viele Informationen erhalten. Das kann schon sehr verwirrend sein. Jeder kann überall etwas lesen, sich tolle Kochbücher und Rezepte kaufen, Programme durchwühlen. Aber es ist schwer, sich in so einer Informationsflut selbst zuzuhören, um herauszufinden, was am besten zu einem selbst passt. Auch hier geht es wieder um einige Fragen: Wie sieht mein Alltag aus? Was kann ich überhaupt bewältigen? Kann ich beispielsweise eine Ernährungsumstellung alleine durchführen? Die Antwort darauf zu finden, ist oft nicht leicht. Vielleicht haben manche in ihrem Alltag einfach nicht die Möglichkeiten dazu. Wenn man weniger isst, sind natürlich erst mal Erfolge auf der Waage zu sehen. Aber ob das gesund ist und glücklich macht, ist zweifelhaft.

teleschau: Gibt es neben der Zeit im Camp also auch eine Nachbetreuung?

Sigrid Ilumaa: Ja, wir betreuen sie bis zum Finale und auch manchmal danach! Nach der Heimkehr nach Deutschland müssen die Kandidatinnen und Kandidaten aber trotzdem ihren Alltag selbst gestalten, und das ist für manche nicht ganz einfach. Wir geben ihnen aber dafür während ihrer Zeit im Camp das richtige Werkzeug in die Hand. Und wenn sie zusätzliche Fragen haben, stehen Ramin, Christine und ich jederzeit zur Verfügung.

teleschau: Worauf kommt es also im Camp für Sie besonders an?

Sigrid Ilumaa: Ich möchte meine Kandidaten und Kandidatinnen so weit bringen, dass sie verstehen, was für eine Chance wir ihnen bieten. Mein Ziel ist es, von ihnen zu hören: "Ich habe es geschafft. Ich weiß, was ich im Leben wieder zurückhaben möchte!"

teleschau: Was ist also entscheidend für die Zeit nach dem Camp?

Sigrid Ilumaa: Der Kopf muss mitspielen. Jeder muss für sich erkennen, was er möchte und was er braucht. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen an den Punkt kommen, dass sie Essen genießen können, sich im Alltag aber die Zeit nehmen, gesund zu essen, gesund einzukaufen.

"Nahrung soll weiterhin Genuss bleiben"

teleschau: Strikter Verzicht oder strenge Diäten sind also nicht die ultimative Lösung?

Sigrid Ilumaa: Richtig. Nahrung soll weiterhin Genuss bleiben. Wer abnehmen will, darf nicht vergessen, dass der Körper dennoch genügend Vitamine und Flüssigkeit braucht. Wichtig ist auch: Wenn man sich vornimmt, abzunehmen, dann muss das Hand in Hand mit einem Mehr an Bewegung gehen. Das muss kein Fitnessstudio sein. Auch ein Spaziergang ist möglich. Es geht darum, Schritte zu sammeln.

teleschau: Das lässt sich auch leichter in den Alltag integrieren.

Sigrid Ilumaa: Genau! Das ist das Erste, was man in seinen Alltag einbinden sollte: rausgehen an die frische Luft - vor allem auch jetzt in der kalten Jahreszeit. Den Körper bei niedrigen Temperaturen zu erhitzen, ist ein super Stoffwechseltraining.

teleschau: Nach der Corona-Pandemie scheint es vielen Menschen schwerzufallen, sich sportlich zu betätigen. Haben Sie Motivations-Tipps für die Leserinnen und Leser?

Sigrid Ilumaa: Viele Menschen machen sich da zu viel Druck. Bevor Sie also von der Arbeit ins Fitnessstudio fahren, um wieder indoor zu trainieren, rate ich: Gehen Sie lieber einmal mehr draußen spazieren und schnappen frische Luft, um den Kopf frei zu bekommen. Das trainiert den Körper und schafft Entspannung in einem schnelllebigen Alltag.

"Ich betrachte Körper und Geist als Ganzes. Dazu gehören Ernährung , Bewegung sowie Gefühle und der Charakter"

teleschau: Spüren Sie als Personaltrainerin selbst einen besonderen Druck, einer gewissen Optik zu entsprechen?

Sigrid Ilumaa: Ein klares Nein! Natürlich ist ein ästhetisches Aussehen für mich selbst wichtig, aber ich bewerte das nicht über. Ich setze mich nicht unter Druck, weil ich wahrscheinlich sowieso mein Leben lang Sport mache. Ich habe Leistungssport betrieben, seit ich sechs war. Aber: Sport ist nicht mein Leben. Er gehört nur zu meinem Leben dazu.

teleschau: Welchen Leistungssport haben Sie denn betrieben?

Sigrid Ilumaa: Turniertanz. Standard und Latein. Leider finde ich dafür inzwischen aber keine Zeit mehr. Mittlerweile bin ich ja in anderen Bereichen aktiv. Was ich aber über die Jahre gemerkt habe - ich bin ja jetzt schon 42: Mein Stil ändert sich. Früher mochte ich Aerobic und Dance. Dann gab es eine Zeit, in der ich viel in die Tiefenmuskulatur hineingearbeitet habe. Mittlerweile geht es mir um Mobilität, Stretching und Yoga. Und ein paar Kraftübungen dürfen nicht fehlen, um die Muskultur geschmeidig zu halten. Mache ich das nicht regelmäßig, meldet sich sofort meine Schulter (lacht).

teleschau: Woher nehmen Sie diese Disziplin?

Sigrid Ilumaa: Auch bei mir spielt der Kopf eine große Rolle. Und ich ich liebe Rituale - jeden Morgen Yoga beispielsweise.

teleschau: Was lernen Sie selbst als Coach aus der Arbeit mit den Kandidaten und Kandidatinnen?

Sigrid Ilumaa: Ich nehme immer etwas mit. Es macht mir Freude, Menschen kennenzulernen und zu erfahren, was sie umtreibt. Und ich liebe es zu sehen, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten sich entwickeln: von dem Moment, in dem sie eine Veränderung für sich beschließen bis hin zum ersten Erfolgserlebnis. Menschen, die kein Ziel mehr vor den Augen hatten, finden wieder zu sich. Für mich zeigt sich auch bei den Teilnehmer:innen von "Leben leicht gemacht", wie das Leben eben ist: Es gibt Hochs und Tiefs. Aber man kann aus jedem Tief immer herauskommen, egal wie schwer es anfangs erscheint.

teleschau: Es geht Ihnen also auch um Psychologie?

Sigrid Ilumaa: Ich betrachte Körper und Geist als Ganzes. Dazu gehören Ernährung, Bewegung, aber auch die Gefühle und der Charakter. Das muss alles rund sein.

"Auch ein bisschen Erfolg ist ein Erfolg"

telschau: Ist die Teilnahme bei "Leben leicht gemacht" ein Erfolgsgarant fürs Abnehmen?

Sigrid Ilumaa: Ich würde so gerne Ja sagen! Aber wir Menschen sind alle anders. Wir haben unseren eigenen Willen und Rituale. So ist es auch manchmal in unserer Sendung. Wenn der Mensch nicht aus sich heraus bereit ist, sich an die Hand zu nehmen, können auch wir nicht so viel bewirken. Manchmal sind auch Krankheiten oder Vorerkrankungen im Spiel. Dann kann es auch passieren, dass der Prozess nicht so schnell geht. Aber: Erfolg beginnt bereits bei der mentalen Umstellung. Auch ein bisschen Erfolg ist ein Erfolg.

teleschau: Warum rutschen Menschen Ihrer Erfahrung nach überhaupt in ein übergewichtiges Leben?

Sigrid Ilumaa: Es kann sehr viele Gründe geben: Krankheiten wie Fettleibigkeit, Traumata oder organische Probleme. Auch das soziale Umfeld kann eine Rolle spielen. Dazu kommt, dass wir schlicht die Möglichkeit haben, viel zu konsumieren. Bei Übergewicht spielen sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Meine Aufgabe als Coach ist es, Vertrauen zu den Betroffenen aufzubauen und mit ihnen zusammen die Gründe herauszufinden.