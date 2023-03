Nicht selten verursachen die Sprüche von Deutschlands deftigster Clan-Chefin reges Kopfkino. Als Silvia in "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTLZWEI) die Schwangerschaft ihrer 18-jährigen Tochter Loredana kommentiert, entführt sie die Zuschauer ins wunderbare Land der Bienen und Blüten.

Derzeit ist es nicht gerade leicht, den Überblick über Silvia schrecklich große Familie" itemprop="name" />Wollnys wachsende Enkelschar zu behalten. Nachdem Sarafinas und Peters einjährige Zwillinge nun aus dem Gröbsten raus sind, das Folge-Geschwisterchen noch nicht da und die Gedanken der Eltern im neuen Familien-Ferienhaus bei Antalya eher um den zu Hause gelassenen Hund Feivel kreisen ("Wir können es nicht erwarten, ihn wieder in die Arme zu schließen"), ist Lavinias Tochter Haylie aktuell der jüngste Familienzuwachs.

Doch dann die Nachricht, dass Nesthäkchen Loredana schwanger ist: "Ich war schon etwas baff, als ich die Nachricht gehört habe", gesteht die 18-Jährige in der aktuellen Folge "Die Wollnys" bei RTLZWEI. "Damit habe ich nicht gerechnet." Als jüngstes von elf Geschwistern bleibt Loredana jedoch zumindest oberflächlich cool. Obwohl ihr bislang nicht in der Serie erschienener Freund in der Türkei lebt ("Wir sind superglücklich"), möchte sie ihr Baby in Deutschland bekommen. Unterstützung hat sie ja genug: Wer braucht bei einer Riesen-WG voller Kinder wie dem Wollny-Haus in Ratheim noch einen Kindsvater?

Biene Maja , Willi und das Übergepäck

Dann doch eher eine mehr als pragmatische Kinds-Oma: "Das kriegen wir auch noch geschafft", ist Merhfach-Großmutter Silvia Wollny optimistisch: "Den einen oder anderen Rat kann auch Loredana von mir kriegen." Erst mal bekommt die junge Mutter aber einen Cartoon-Einlauf: "Und ich sach noch, Mädel, komm mir aus der Türkei nicht mit Übergepäck nach Hause. Du bist die Biene Maja und hast da einen Willi - die bestäuben sich!"

Dann wird sie jedoch sanfter: "Wie geht's dir denn mit der Übelkeit?", fragt sie ihre blasse Tochter. "Ach, weißt du Mama, das gehört doch dazu", erklärt diese ihrer elffachen Mutter. Der vielleicht entscheidendste Hinweis kommt jedoch von Zwillingsmama Sarafina (27): "Schlaf jetzt noch auf alle Fälle, so viel du kannst." Und der lebensweiseste von Schwester ("Bro") Estefania (21), deren Freund Ali ebenfalls in der Türkei lebt: "Man muss einfach gucken, wie man das handhabt."