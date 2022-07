Der anstehende Auftritt von Estefania Wollny in seiner Sendung verleitete "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross offenbar zum Lachen. Estefanias Mutter Silvia Wollyn fand das wiederum gar nicht komisch. In einem emotionalen Video machte sie nun ihrem Ärger Luft und warf dem ARD-Unterhalter Mobbing vor.

Auf ihre Familie lässt Silvia Wollny nichts kommen. Nun verteidigte die aus der RTLZWEI-Realityserie "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bekannte Löwenmama Tochter Estefania gegen Schlager-Moderator Stefan Mross. Die 20-Jährige soll am Sonntag, 10. Juli, in Mross' ARD-Sendung ihre neue Single "Sommerliebe" präsentieren. Als Mross den Auftritt der Wollny-Tochter am Ende der zurückliegenden Ausgabe "Immer wieder sonntags" ankündigte, wirkte er auffallend amüsiert - die bloße Vorstellung an seinen künftigen Showgast schien ihn mehrfach zum Lachen zu veranlassen.

Nun reagierte Mama Silvia auf Social Media auf den vermeintlichen Affront. Sichtlich erregt bekundete sie in einem bei Instagram verbreiteten Video, ihr komme "ein wenig die Gülle hoch". Kinder und Jugendliche, die versuchen würden, sich einen Traum zu verwirklichen, "zu mobben" und "lächerlich zu machen", sei "eine Dreckigkeit", schimpfte das Familienoberhaupt. An den volkstümlichen Musiker richtete die 57-Jährige die Frage: "Findest du das gut, dich über Estefania lustig zu machen? Einem Kind die Freude zu nehmen, für das, was es erreicht hat?"

Nicht der erste Lach-Eklat um Estefania Wollny

Ob ihre Tochter jetzt noch bei "Immer wieder sonntags" auftreten soll? Für Silvia ist klar: "Ich, an Estefanias Stelle, würde dir den Rücken kehren und am Sonntag gar nicht erscheinen." Wie Estefania sich entscheidet, ist noch unklar. "Dann kannst du dich lächerlich machen", drohte Wollny Mross für den Fall, dass ihre Tochter nicht auftreten wolle. Zunehmend redete sie sich in Rage. Mit drastischen Worten beendete sie ihr Video: "Ich könnte nur kotzen für so ein Mobbing an Jugendlichen!"

Der Vorfall bei "Immer wieder sonntags" erinnert frappant an einen früheren Auftritt der Nachwuchssängerin im ZDF-"Fernsehgarten". Nach einer diskutablen Gesangs-Darbietung von Estefania Wollny im April 2019 verfiel Moderatorin Andrea Kiewel in wenig wohlwollendes Gelächter. Etliche (twitternde) Fans der jungen Sängerin empfanden das als Affront.