Im Frühjahr 2024 geht "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" in die nächste Runde. Jetzt gab VOX bekannt, welche Stars in Staffel elf emotionale musikalische Neuinterpretationen liefern werden. Der Gastgeber ist altbekannt.

Eines der erfolgreichsten und verlässlichsten VOX-Formate der letzten Jahre bekommt eine neue Staffel: Im Frühjahr 2024 geht "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" in die nächste Runde. Bereits jetzt gab VOX bekannt, wer im Rahmen der elften Staffel zu sehen und zu hören sein wird.

Ihre Teilnahme zugesagt hat demnach Eva Briegel, Frontfrau der Band Juli. Auch Soul-Sängerin Joy Denalane ist mit von der Partie. Deneben stellen sich Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara und Pop-Sänger Emilio der Herausforderung, die größeren und kleineren Hits ihrer Kolleginnen und Kollegen musikalisch neu zu interpretieren. Der wohl namhafteste Star der neuen Runde ist Singer/Songwriter Tim Bendzko ("Nur noch kurz die Welt retten"). Alle sechs sind erstmals in bei "Sing meinen Song" dabei.

Keine Veränderung gibt es beim Gastgeber der "Tauschkonzert"-Reihe. Johannes Oerding, der 2019 noch als Teilnehmer auf dem Show-Sofa Platz nahm, moderiert die VOX-Reihe seit 2021.

"Sing meinen Song": Gastgeber Johannes Oerding bekankt sich fürs Vertrauen

"Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freue mich auf neue Künstlerinnen und Künstler, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren!", betont der "An guten Tagen"-Interpret in einer Sender-Mitteilung. Beim "Sing meinen Song"-Team bedankt er sich ausdrücklich für das in ihn gesetzte "Vertrauen".

"Sing meinen Song" ging erstmals 2014 bei VOX auf Sendung und entwickelte sich vom Start weg zum verlässlichen Quotenhit für den Kölner Privatsender. Zu den Erfolgsfaktoren der Show gehören neben den oft überraschenden Neuinterpretationen bekannter Songs, der intime und nicht selten von Tränen begleitete Austausch der Stars über ihre Karriere und ihr Leben.