Ihren Facebook-Followern präsentiert sich Floor Jansen gut gelaunt und voller Energie: Aktuell dreht die Frontfrau der Metalband Nightwish für die neue Staffel "Sing meinen Song" in Südafrika. Von dort meldete sie sich nun mit einer vielsagenden Video-Botschaft.

Musikalisch vertritt sie die härteste Gangart in der kommenden "Sing meinen Song"-Staffel, doch das heißt nicht, dass die Nightwish-Frontfrau Floor Jansen nicht die Annehmlichkeiten eines Urlaubs-Ressorts zu schätzen wüsste. Auf ihrer Facebook-Seite grüßte die 41-Jährige jetzt von den Dreharbeiten in Südafrika und gab ihren Fans einen kurzen Einblick in Form eines Selfie-Videos. Für ihre internationale Fangemeinde spricht die Niederländerin natürlich Englisch, doch für die noch im Frühjahr ausgestrahlte VOX-Musikshow lernt sie aktuell Deutsch, wie sie in dem Video verriet.

Keine einfache Sprache, wie wohl auch die Sängerin der finnischen Metalband feststellen muss: Für die erneut von Johannes Oerding präsentierte, neunte Staffel "Sing meinen Song" würde sie sich frei übersetzt den "Arsch abrackern", ließ sie wissen. Schließlich will sie neben ihren Songs auch mit ihrem Deutsch punkten. Von den Dreharbeiten hat Floor Jansen nur Positives zu berichten. "Super nette Gruppe, super nette Musiker. Der Vibe hier ist fantastisch", so die Sängerin der international höchst erfolgreichen Band Nightwish.

Nach zwei Jahren der Pandemie, die auch die Musikerin zu einem Großteil zu Hause verbringen musste, sei es "wundervoll, wieder hier draußen in der Welt" unterwegs zu sein. Dann gibt die Kamera den Blick frei auf die atemberaubende Natur Südafrikas. Von ihrem Balkon aus genießt Floor Jansen einen fantastischen Ausblick über viel Grün. Kein schlechter Platz, um gemeinsam mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern kreativ zu werden.

Buntes Künstler-Kollektiv

Mit "Tauschkonzerten hat Jansen bereits Erfahrung gesammelt. Im Jahr 2019 nahm sie an der niederländischen Version der Erfolgssendung teil. Damit hat sie ihren Mistreiterinnen und Mitstreitern der neunten Staffel etwas voraus: Denn Pop-Poet Clueso, das Musik-Erfolgsduo SDP (bestehend aus Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin) sowie die Singer-Songwriterin Lotte sind erstmals bei einem solchen Format dabei. Selbiges gilt für Soulsänger Kelvin Jones und Ex-"Popstars"-Teilnehmerin Elif, die das "Sing meinen Song"-Ensemble vervollständigen.

Allesamt bieten sie ihre Songs zum "Tausch" an und hoffen auf neue Interpretationen der Ohrwürmer. Die neunte Staffel "Sing meinen Song" strahlt VOX noch in diesem Frühjahr aus.