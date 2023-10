"The Eras Tour", der Konzertfilm von Popstar Taylor Swift, hat in den USA eine Debatte zur Etikette im Kino angestoßen. Für manche gehört das Mitsingen und Tanzen dazu, andere fühlen sich davon in ihrem Kino-Erlebnis beträchtlich gestört.

Der musikalische Erfolg des Popstars setzt sich auch im Kino nahtlos fort: "Taylor Swift: The Eras Tour" ist bereits jetzt der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten. Allerdings sorgte der Film auf Social Media aus einem ganz anderen Grund für Aufruhr: Er sorgt für eine Debatte über die Etikette für Kinobesucher. Unter anderem ging auf X (ehemals Twitter) ein Video viral, das zeigt, wie Taylor Swift auf der Leinwand den Song "Marjorie" performt, während Zuschauerinnen und Zuschauer im Kino singen, mit Handy-Taschenlampen von ihren Sitzen aus leuchten und sogar zwischen Leinwand und der ersten Reihe tanzen. "Ich bin in der schlimmsten Vorführung aller Zeiten", betitelte der ursprüngliche User das Video. Ein anderer schrieb, er habe Probleme damit gehabt, Taylor Swift bei dem Lärm hören zu können. Einige Menschen seien so respektlos gewesen, dass sie das Lichtspielhaus sogar verlassen mussten. Sie hätten den Kino-Besuch für den Rest des Publikums "komplett ruiniert". Man solle eher ein konzertähnliches Erlebnis erwarten, denn als Kino-Erlebnis sei es "furchtbar", wenn auf den Stühlen mitgesungen und getanzt werde. Taylor Swift ermutigte zum Mittanzen Doch es gibt auch andere Stimmen auf Social Media, die genau in dieser Interaktion eine Aufwertung des Films sehen. Die Filmzuschauer - insbesondere diejenigen, die keine teuren Tickets für das Live-Konzert ergattern konnten - sollten demnach ermutigt werden, das Projekt als interaktives Erlebnis zu sehen. Taylor Swift selbst schrieb auf Instagram im August zu ihrem Konzertfilm, dass "Singen und Tanzen erwünscht" sei. Der Verleiher AMC Theatres stellte in einer Erklärung zu den Richtlinien für den Besuch des Films bereits vorab klar: "Wir ermutigen zum Tanzen und Singen während dieses Konzertfilm-Events, aber bitte tanzen Sie nicht auf unseren Sitzen oder behindern andere Gäste beim Schauen, sicheren Gehen oder Verlassen des Kinosaals."