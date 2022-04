"Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Sing - Die Show deines Lebens" und "Contra": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Wer in der Bundesrepublik der 70er- und 80er-Jahre sozialisiert wurde, kam an Christiane F. nicht vorbei. "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" prägte ganze Generationen von Jugendlichen. Und schockte deren Eltern und Lehrer: Schnell geriet das auf realen Tonbandprotokollen basierende Buch der "Stern"-Autoren Kai Hermann und Horst Rieck von 1978 zum Bestseller und zur schulischen Pflichtlektüre. Uli Edels Verfilmung von 1981 schließlich ließ die Hauptfigur für lange Zeit zum Inbegriff für Heroinsucht, Drogenabsturz, Prostitution und Entzug werden - und damit zum Abbild all jener Ängste, die Mittel- und Oberschicht auf ihre Kinder projizierten. Nun erscheint "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in 4K restauriert als DVD, Blu-ray sowie als 4K UHD. Weitere Heimkino-Highlights der Woche sind der Animationsfilm "Sing - Die Show deines Lebens" und der Spielfilm "Contra" von Sönke Wortmann.

"Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (VÖ: 7. April)

Der Roman "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (1978) von Kai Hermann und Horst Rieck schildert die Erlebnisse einer 14-jährigen Drogensüchtigen und rüttelte Deutschland auf. Die Verfilmung "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (1981) von Uli Edel steht der Vorlage in ihrer Wirkung nicht nach. Nadja Brunckhorst spielte die junge Berlinerin Christiane, die von ihrer Heroinsucht auf den Straßenstrich getrieben wird. Der Film, der von Bernd Eichinger produziert wurde, erregte auch im Ausland Aufsehen - zum einen wegen seiner erschreckend realistischen Darstellung der Drogenszene, zum anderen dank der Beteiligung David Bowies, dessen Superhit "Heroes" zum eindringlichen Soundtrack geriet. Im vergangenen Jahr sorgte zudem die Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" für Aufsehen, die der Geschichte mit einem ambitionierten jungen Cast und Mut zum Widersprüchlichen eine angemessene Neuauflage bescherte.

Preis 4K Ultra HD: circa 29 Euro

D, 1981, Regie: Uli Edel, Laufzeit: 131 Minuten

"Sing - Die Show deines Lebens" (VÖ: 7. April)

Reese Witherspoon, Pharrell Williams und U2-Sänger Bono: Wer wissen will, wie sich diese Topstars als Synchronsprecher eines Animationsfilms machen, muss sich "Sing - Die Show deines Lebens" im englischen Original anschauen. Aber auch die deutsche Synchronfassung der Animationskomödie hat große Namen zu bieten, von Bastian Pastewka über Iris Berben bis hin zu Peter Maffay. "Sing - Die Show deines Lebens" ist die Fortsetzung von "Sing" (2016). Damals lobte der Koalabär Buster Moon 100.000 Dollar aus, um mittels einer Castingshow einen neuen Superstar zu finden. Zusammen mit seinen Freunden konnte der windige Geschäftsmann so sein Theater retten. Nun will Buster die extravaganteste Show aller Zeiten auf die Beine stellen. Um dafür das legendäre Crystal Tower Theater als Auftrittsort zu bekommen, versprechen er und seine Freunde dem Musikmogul Jimmy Crystal, die Rocklegende Clay Calloway für das Mega-Konzert zu verpflichten. Nur leider hat der zurückgezogen lebende Musiker so gar keine Lust, wieder auf der Bühne zu stehen.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2021, Regie: Garth Jennings, Laufzeit: 105 Minuten

"Contra" (VÖ: 7. April)

"In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas", schimpft Professor Dr. Richard Pohl (Christoph Maria Herbst), als die Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) zu spät zu seiner Jura-Vorlesung erscheint. Die fremdenfeindliche Bemerkung sorgt für Entsetzen unter den Studenten, und ein Video des Vorfalls geht schnell viral. Der Ruf der Universität ist bedroht, also zwingt Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) seinen Freund zu seinem besonderen Deal: Wenn es ihm gelingt, die Erstsemesterstudentin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fit zu machen, dürften Pohls Chancen vor dem Disziplinarausschuss deutlich besser stehen. Ein Deal, der weder beim Professor noch bei seiner Studentin auf Begeisterung stößt.

Regisseur Sönke Wortmann scheint ein Freund französischer Filme zu sein. Schon 2018 verfilmte er mit "Der Vorname" einen französischen Publikumshit, und auch "Contra" basiert nun auf einer Filmvorlage auf Frankreich: "Die brillante Mademoiselle Neïla" gewann 2018 einen César und war in zwei weiteren Kategorien für den wichtigsten französischen Filmpreis nominiert.

Preis DVD: circa 14 Euro

D, 2020, Regie: Sönke Wortmann, Laufzeit: 100 Minuten