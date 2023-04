So viele Babys! Zum Staffelfinale von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTLZWEI) droht der Überblick verloren zu gehen. Auf die dramatische Ankunft des kleinen Aurelio folgt Lavinias Babyparty. Und Sarafina und Peter halten noch eine Überraschung parat.

Ihre Töchter heißen unter anderem Estefania, Sarafina, Calantha und Sylvana - da sollte ein "Aurelio" nicht das ästhetische Empfinden von Großfamilien-Matriarchin Silvia Wollny stören. Tut es aber! "Was wollen die immer mit so Spaghetti-Namen?", lästert die frisch gebackene Mehrfach-Oma über den italophonen Rufnamen des jüngsten Wollny-Sprosses. Ansonsten hat aber auch sie im Staffelfinale von "Die Wollnys" (RTLZWEI) wenig auszusetzen am winzigen Neuzugang: "Zucker, das kleine süße Wesen!"

Estefania Wollny unterdessen weilt bei der Ankunft ihres jüngsten Neffen Aurelio bei ihrem Freund Ali und dem frisch gebackenen Papa Servet im türkischen Ilica. Bei der Rückkehr nach Ratheim und zu Schwester Loredana dreht sich aber auch bei ihr im Dezember 2022 alles um den vier Wochen vor dem errechneten Termin zwar etwas zerknautschten, aber dennoch putzmunteren Aurelio.

Aus ihrer Lieblingsschwester und "Best Bro" Loredana ist nun "im Endeffekt eine Mama" (Silvia) geworden - dazu noch eine echt schlagfertige. "Ist das mein Baby?", fragt der per Video zugeschaltete Vater aufgeregt, als er das Bündel zum ersten Mal sieht. "Nein, das ist der Papst", so die sichtlich vom Kaiserschnitt erschöpfte Neu-Mama, die sich den Rest der Folge eher rechtwinklig bewegt, aber trotz der Schmerzen gelassen bleibt: "Ist jetzt halt so."

"Wir vermehren uns immer mehr"

Pragmatismus ist es ja, was durchweg alle Wollny-Frauen auszeichnet. Egal ob vorzeitige Geburten, "Püppis" vierter Geburtstag mit konsequentem "Anna & Elsa"-Motto, eine weitere Babyparty mit Geschlechtsverkündigung per Ballon oder ein in die Kamera gestrecktes Ultraschall-Foto eines weiteren Neuankömmlings: Immer wieder wird die Großfamilie zusammengetrommelt, sich um den riesigen Esstisch versammelt und Silvias unvermeidlicher Käsekuchen verspeist.

Zu feiern gibt es nämlich einiges: "Wir vermehren uns immer mehr", formuliert Sylvana das Unübersehbare. Während sich Estefania und Loredana immer mehr Richtung Türkei bewegen, wo ihre Partner leben und Loredana das frische Familienglück etablieren will, fiebern Lavinia und Tim ("Ihre Hormone kicken manchmal") ihrem zweiten Kind entgegen. Der blaue Konfettiregen aus dem Luftballon beweist: Auf Hailey alias "Motto" folgt ein Junge.

Sarafina und Peter verkünden: "Wir sind schwanger!"

Und während die meist sphinxhaft lächelnde Sarafina ihre Schwestern in den letzten Monaten unerschütterlich durch die Schwangerschaft begleitete und allenfalls wertvolle Tipps gab ("Jetzt noch alles schlafen, was geht"), hat sie am Schluss der Staffel noch einen Trumpf in der Hand - in Form eines Ultraschallfotos.

Die Bilder der dramatischen Ereignisse rund um die Frühgeburt ihrer Zwillinge Emory und Casey sind noch nicht verblasst, da verkünden sie und Peter erneut: "Wir sind schwanger." Die nächste Staffel wird also durchaus mit neuem kleinen Personal bestückt sein - garniert mit vielen türkischen Impressionen. Denn wie verlautet von Neu-Papa Servet in einer der vielen Videoschalten in Richtung Loredana, "Mama" (Silvia) und überhaupt den ganzen Clan: "Ich schwöre, ich liebe sie über alles."