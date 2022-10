"Was ich da teilweise lese ist schon mehr als drüber": Sky-Reporter Dirk große Schlarmann geht der Ton, den einige Schalke-Fans im Umgang mit Frank Kramer in den sozialen Medien an den Tag legen, gegen den Strich: Es sei "erschreckend, welche hässliche Fratze das Internet zeigt".

Dirk große Schlarmann ist bei Sky der Experte für alles rund um den Schalke 04" itemprop="name" />FC Schalke 04. Auch beim Pokalspiel am Dienstagabend bei der TSG Hoffenheim war er für den Pay-TV-Anbieter vor Ort, um zu berichten und Interviews mit Spielern und Verantwortlichen zu führen. Nachdem die Schalker am Wochenende zuvor bereits das Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim mit 0:3 vergeigten, setzte es nun eine weitere Klatsche.

Beim 1:5 offenbarten die diesmal ganz in Weiß auftretenden Knappen einmal mehr eklatante Schwächen - nicht nur in der Abwehr, sondern in allen Mannschaftsteilen hapert es derzeit gewaltig. Mit nur sechs Punkten steht Schalke auf Platz 17 in der Liga, jetzt das Pokal-Aus: Für Trainer Frank Kramer bedeutet dies das Ende. Die sportliche Leitung hat den Chef-Trainer Frank Kramer am heutigen Mittwoch mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Sein letztes Interview als Schalke-Coach gab er am Dienstag Dirk große Schlarmann - danach zeigte sich der Sky-Mann schwer irritiert angesichts der Reaktionen mancher "Fans" in den sozialen Medien.

Teilweise "schon mehr als drüber"

Auf Facepook postete Dirk große Schlarmann noch in der Nacht zum Mittwoch, also vor Kramers Freistellung, ein Foto, auf dem er im Gespräch mit dem Coach zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Wahrscheinlich war dies eines der letzten Interviews, die ich mit Frank Kramer als Schalke-Trainer führen durfte. Bei allem verständlichen Frust und Ärger ist es aber schon erschreckend, welche hässliche Fratze das Internet zeigt." Mit Sicherheit, so schreibt der Sky-Reporter, der unter Schalke-Fans eine hohe Reputation genießt, habe auch Frank Kramer Fehler gemacht - "dies gibt ihn aber noch lange nicht zu einer verbalen Hetzjagd frei ... Was ich da teilweise lese ist schon mehr als drüber."

Dirk große Schlarmann abschließend: "Ich denke, dass sich der Schalke 04" itemprop="name" />S04 von ihm trennen wird, und ich denke auch, dass das richtig ist, aber Frank Kramer hat sich immer respektvoll und ordentlich verhalten, hat sicherlich auch nicht den begnadetsten Kader zur Verfügung gehabt und ist mit ganz ganz ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht alleine für diese Situation verantwortlich."

Aus den vielen zustimmenden Kommentaren unter Dirk große Schlarmanns Post lässt sich ablesen, wie sehr sich die Fans derzeit auch mit der Stimmung in den eigenen Reihen beschäftigen. In anderen Schalke-Foren wird hingegen auch am Tag nach dem blamablen Auftritt im Kraichgau überaus deutlich, wie angebracht solche kritischen Worte sind - da gehen viele Kommentare unter die Gürtellinie. Von der geballten Euphorie angesichts des Wiederaufstiegs scheint jedenfalls gerade nicht mehr viel übrig zu sein. Am elften Spieltag trifft der Schalke 04" itemprop="name" />FC Schalke 04 in Berlin auf Hertha BSC (Sonntag, 23. Oktober, 17.30 Uhr, live bei DAZN).