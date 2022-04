Die Gitarre, mit der Kurt Cobain unter anderem im Musikvideo zum Welthit "Smells Like Teen Spirit" zu sehen war, kommt unter den Hammer. In der Vergangenheit konnte bereits eine Gitarre des verstorbenen Sängers für sechs Millionen Dollar versteigert werden.

Kurt Cobains Gitarre, die der Rockemusiker unter anderem im Video zu "Smells Like Teen Spirit" im Jahr 1991 spielte, soll versteigert werden. Das gab das Auktionshaus Julien's Auctions bekannt. Das Instrument soll im Rahmen einer dreitägigen "Music Icons"-Auktion Ende Mai in New York angeboten werden. Mehr als 1.200 Gegenstände können dabei ersteigert werden, darunter auch Artefakte und Erinnerungsstücke von Musikgrößen wie den Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson und Lady Gaga.

Bereits bei vergangenen Auktionen waren Gegenstände des verstorbenen Nirvana-Frontmanns heiß begehrt. 2021 wurde ein Selbstporträt von Cobain für 281.000 US-Dollar versteigert, ein Jahr zuvor kaufte ein australischer Geschäftsmann die berühmte "MTV Unplugged"-Gitarre für sage und schreibe sechs Millionen Dollar und stellte damit einen neuen Auktionsrekord auf.

Nun soll auch die blaue E-Gitarre des Musikers, eine 1969 Fender Mustang Competition, eine hohe Summe einbringen - nach Schätzungen etwa 800.000 Dollar. Ein Teil des Erlöses soll an eine Hilfsorganisation für psychisch Kranke gespendet werden. Cobain selbst nahm sich 1994 im Alter von 27 Jahren das Leben.