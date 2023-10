In "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTL ZWEI) ist Matriarchin Silvia keinesfalls mit der Garderoben-Wahl ihrer Tochter Estefania einverstanden. Das Konzert-Outfit mache sie glatt zum "Frischfleisch". Selbst schwört das besorgte Familienoberhaupt auf bequem: "Ich steh auf Jogginghosen."

Bei den Wollnys (RTL ZWEI) liegen die Nerven blank: Auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen steht ein großes Event an, bei dem Familienoberhaupt Silvia (58) und Tochter Estefania (21) als Sängerinnen gebucht sind. Das Pop- und Schlager-Repertoire der Reality-TV-Sternchen sitzt bereits, nur an den Outfits muss noch gefeilt werden.

Estefania hat bereits stilsicher vorgesorgt und präsentiert ihrer Mutter einen roten Hosenanzug. Der Clou des Ganzen, ein weißer Spitzenbody, erregt allerdings deren Unwillen: "Hast du wat am Kopf oder was?", entfährt es Silvia angesichts des offenherzigen Tops: "Da bist du ja Frischfleisch!" - "Ist doch ein schönes weißes Detail", beharrt "Este" auf ihrer Wahl und kommentiert das Kopfschütteln ihrer Mutter mit einem charmanten "Du bist ja auch alt."

Da hilft weder Silvias Wutanfall ("Du kriegst gleich bis alt") noch ihr Mode-Bekenntnis: "Ich zieh Jogginghosen an, da fühle ich mich wohl." Allerdings wird Estefania dann doch bleich: "Dann siehst du aus wie ein Bauarbeiter!" Darauf Silvia zur angeblich zu freizügigen Tochter: "Du sollst mit deinem Können punkten, nicht mit deinem Körper." Mütterlich weise beruhigt sie die lampenfiebernde Tochter: "Was soll schon passieren? Entweder die Leute mögen dich oder werfen mit Eiern."

"Ey Schwester , chill mal!"

Und als würde sich das Schicksal höchstpersönlich einschalten, kommt es kurz vor dem Konzert auf der Trabrennbahn von Gelsenkirchen zu einem zusätzlichen Eklat: Beim Ausstieg aus dem Familienbus verschüttet Silvia zufällig ein wenig Apfelschorle - leider direkt auf Estefanias Outfit. Der anrüchige Body bleibt verschont, aber auf dem Hosenbein sind Saftspuren zu sehen. "Das ist nicht dein Ernst, Mama", platzt es aus der fassungslosen Estefania heraus. "Tschuldigung", murmelt ihre Mutter. "Tschuldigung, Bruder?", hakt die Tochter forsch nach. Silvia dazu sehr zeitgemäß: "Ey Schwester, chill mal." Das Ende vom Klamotten-Lied: Estefania trägt ihr wesentliches dezenteres Zweit-Outfit - und Mama Silvia lacht sich ein bisschen ins Fäustchen.

Was auf der Bühne folgt, ist allerdings mehr als berührend. Nach Silvias stampfender Mitklatsch-Pflichtübung "Wir sind eine große Familie" performt Estefania vor dem tapfer dem Regen trotzenden Rennbahn-Publikum erst ihre Romantik-Hymne "Sommerliebe", dann die Ode an Sarafinas und Peters Zwillinge. "Doppelt laut" erzählt vom schwierigen Start der frühgeborenen Zwillinge Casey und Emory. Über zwei Jahre später stehen sie quietschfidel mit Tante Estefania auf der großen Showbühne und beweisen: Das Leben mit der Großfamilie Wollny lässt alle Beteiligten aufblühen - und letztendlich geradezu "chillen".