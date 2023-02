Cindy Williams erlangte durch ihre Rollen in "American Graffiti" und "Der Dialog" große Bekanntheit. Nun starb die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren.

Nach Auftritten in Werbespots und Fernsehserien schaffte Schauspielerin Cindy Williams vor allem durch zwei Filmrollen ihren internationalen Durchbruch: als Schülerin Laurie Henderson in George Lucas' Jugendfilm "American Graffiti" und als das angebliche Mordopfer Ann in Francis Ford Coppolas "Der Dialog". Danach erhielt sie diverse Rollenangebote und stand unter anderem für die Sitcom "Laverne & Shirley" vor der Kamera. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren gestorben.

"Cindy war erstaunlich!"

Diese Nachricht bestätigten laut US-Medien ihre Kinder Zak und Emily Hudson in einer Mitteilung. Beide stammen aus Williams' Ehe mit Musiker Bill Hudson, mit dem sie von 1982 bis 2000 verheiratet war. Demnach sei sie nach kurzer Krankheit gestorben. Sie habe sich durch einen "brillanten Sinn für Humor" ausgezeichnet, hieß es.

Stars wie Michael McKean, Ron Howard und Jamie Lee Curties äußerten sich öffentlich über das Ableben der Schauspielerin. So teilte letztere auf ihrem Instagram-Profil ein Schwarz-Weiß-Foto, auf welchem Williams in jungen Jahren zu sehen ist. "Cindy war erstaunlich! So eine großartige, natürliche Komödiantin. So weit offen. So ein trauriger Verlust", schrieb Curties dazu.