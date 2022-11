Moderator Riccardo Simonetti rückt mit seiner neuen Talkshow "Salon Simonetti" das Themenfeld Diversity in den Mittelpunkt und diskutiert mit seinen prominenten Gästen über Liebe und Aktivismus.

Autor, Entertainer, Moderator, Model - in den letzten Jahren hat Riccardo Simonetti seine Vielseitigkeit bewiesen und ist regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. So führte er unter anderem durch den Deutschen Blogger Preis, den Place To B Award und moderiert die deutsche Adaption der britischen Show "Glow up - Deutschlands nächster Make up Star" (ZDFneo). Nun bekommt er eine neue Show im WDR und im Ersten: "Salon Simonetti".

Durch die fünfteilige Sendung möchte Simonetti das Themenfeld Diversity in den Vordergrund rücken. Er lädt dafür prominente Gäste in die Diskussionsrunde ein. Das Ziel: Toleranz und Offenheit schaffen. "Ich habe großartige Menschen zu Gast, mit denen ich über ihre teilweise komplexen Lebensrealitäten spreche - aber immer auf eine unterhaltsame Weise, sodass sie für möglichst viele Menschen zugänglich wird und vielleicht den ein oder anderen positiven Denkanstoß vermitteln kann", erklärt der 29-Jährige. Er sei "stolz, eine erste Staffel von etwas geschaffen zu haben, was ich mir früher auf dem Bildschirm sehr gewünscht hätte".

"Humor und viel Glamour!"

Auch Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder ist überzeugt, dass Simonetti mit seiner Art und der neuen Sendung gut ankommen wird: "Er nimmt das Publikum mit in seinen bunten Kosmos und blickt auf Themen, die alle Menschen bewegen - immer verbunden mit der klaren Botschaft für ein tolerantes Miteinander. Und wie immer bei Riccardo mit einer großen Portion Humor und viel Glamour!"

In der ersten Ausgabe sind "Quatsch Comedy Club"-Gründer Thomas Hermanns und "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Alex Mariah Peter zu Gast. Für die nächsten Folgen sind unter anderem Moderatorin Evelyn Weigert, Schauspielerin Thelma Buabeng und Aktivistin Luisa L'Audace angesagt. Start von "Salon Simonetti" ist am Donnerstag, 24. November, in der ARD-Mediathek und am selben Tag um 0.30 Uhr im Ersten. Im WDR wird die Sendung immer wöchentlich ab Freitag, 25. November, 22.30 Uhr ausgestrahlt.