Nach dem öffentlichen Trennungsdrama zwischen Iris und Peter Klein trafen sich die Streithähne im diesjährigen "Promi Big Brother"-Container wieder. Am Mittwochabend holt der große Bruder die Reality-Stars zur Aussprache an einen Tisch - und es wurde emotional.

Dieses Drama sorgte wochenlang für Schlagzeilen in den Boulevardmedien: Während der diesjährigen "Dschungelcamp"-Staffel soll Peter Klein - der Teilnehmer Lucas Cordalis begleitete - seine Frau Iris mit Yvonne Woelke betrogen haben. Das Paar lebt mittlerweile getrennt, öffentliche Anfeindungen und Schlammschlachten inklusive. Aktuell treffen die Reality-Stars bei "Promi Big Brother" aufeinander und gingen sich vorerst aus dem Weg - bis jetzt: Am Mittwochabend kam es zur großen Aussprache.

Vom großen Bruder kam die Anordnung, dass alle Teilnehmenden den Raum verlassen und sich das Ex-Paar an einen Tisch setzt. Davor mussten sie getrennt voneinander Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Auf die Frage, was Iris Klein heute anders machen würde, antwortete sie: "Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin." Sie sei zu "rachsüchtig" gewesen, aber auch im völligen Gefühlchaos: "Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört." Sie habe von Peters Seite Ehrlichkeit vermisst: "Den Zug hat er einfach verpasst."

Peter Klein wütet: "Diese Lüge hast DU ins Internet gesetzt"

Peter warf seiner Ex indes vor, dass die 56-Jährige die Fremdgeh-Gerüchte selbst in die Welt gesetzt habe. Trotzdem erinnerte er sich auch an schöne Momente mit Iris zurück, wenngleich das Bild habe "sich letztendlich gewandelt" habe. Ein Liebescomeback schloss er aus, doch er machte deutlich, dass er sich eine Versöhnung wünsche. Im Anschluss wurde die "Promi Big Brother"-Teilnehmer noch einmal gemeinsam mit den Aufnahmen konfrontiert. Dabei kamen Iris die Tränen.

Iris' Vorwurf, sie hätte durch die Öffentlichkeit von der Affäre erfahren, stritt Peter ab: "Das ist eine Lüge! Diese Lüge hast DU ins Internet gesetzt." Er habe sich mit Yvonne nur gut verstanden, mehr sei nicht gewesen. Zudem sei er immer noch verletzt von den Vorwürfen. "Deine Freundin hört ja immer noch nicht auf", meinte Iris nur, als sie über die Interviews mit Peter und seiner vermeintlichen neuen Angebeteten spricht.

Iris Klein gesteht: "Ich wollte nicht mehr leben"

Und dann ging es richtig los, mit Vorwürfen und TV-Geständnissen. "Wo war ich am 2.2.? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten", schrie Iris, "ich wollte nicht mehr leben. Du hast mein Leben zerstört!". Peter antwortete nur mit einem: "Da kann ich nichts dafür."

Beide kamen auf keinen Nenner, aber in puncto Scheidung waren sie sich einig: Die möchten sie unbedingt. Auch hier könnte es aber zu Problemen kommen, da Iris auf Mallorca lebt und Peter in Deutschland. "Die Scheidung wird in Deutschland vollzogen", forderte der 56-Jährige. Iris intervenierte energisch. Wie es in dieser Frage weitergeht, blieb völlig offen.