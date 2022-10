"Ich bin Grillen, ich bin Barbecue, ich bin Outdoor. Das ist einfach mein Leben", qualifiziert sich Oliver (47), genannt Olli, bestens für die Outdoor-Grillen-Woche von "Das perfekte Dinner". In seinem Garten in Hamm geht es deshalb an Tag 4 heiß her - doch beim Gemüse wird geschludert ...

"Es fing mit dem kleinen Runden an und dann mit dem Gasgrill und dann eskalierte es", zeigt Olli seine Outdoor-Küche, in der er heute das "perfekte Dinner" zubereiten will. "Ich bin ein Grill-Messie." Inzwischen nennt er unter anderem einen Pellet-Grill, Kamado-Grill und Oberhitzegrill sein eigen. Der Altenpfleger ist als Grillfluencer auf Social Media unterwegs und gibt bald Grillseminare. "Fleisch ist mein Gemüse", freut er sich auf seinen Abend der Outdoor-Grillen-Woche mit dem Motto "Grillen bei Papa": Vorspeise: Surf & Turf - Black Angus Flanksteak, Pinwheels mit Garnelen-Spießen und frischer Chimichurri

Hauptspeise: Black Angus Porterhouse- & T-Bone-Steak mit Hasselback-Kartoffeln und Grillgemüse

Nachspeise: Smoked Blueberry Cheesecake mit Beereneis auf Himbeerbett und Grillschokolade "Oh, Gemüse", nimmt Sabrina (28) die Hauptspeisenbeilage zur Kenntnis. Ronny (60) liest die Speisekarte: "Ich gehe davon aus, dass er da großes Kino zubereitet." Lars (52) nickt anerkennend: "Es sind extravagante Akzente dabei. Das wird sehr lecker." Jenni (28) lacht: "Ich freu mich schon auf das dritte Mal Surf & Turf diese Woche." Olli hat die Idee "vom Henssler geklaut" Das Flanksteak für die Vorspeise wird mit Spinat und Käse eingerollt, dazu Garnelen in Salbei und Speck. "Mmm, das mit dem Salbei kommt richtig gut", findet Sabrina. "Die Idee habe ich vom Henssler geklaut", gesteht Olli. Sabrina fährt fort: "Auch das Flanksteak war sehr lecker." Aber: "Der Spinat war glaube ich nicht richtig gewaschen, weil ich hatte Sand zwischen den Zähnen." Sie verzieht das Gesicht: "Es hat sehr geknirscht und es ist wirklich unangenehm gewesen." Ronnys Ess-Gefühl war ähnlich: "Das hatte ich auch." Lars und Jenni kritisieren hingegen den Garpunkt des Flanksteaks, das innen noch fast roh war. "Ich hätte gerne Höllenfeuer", heizt Olli seine Feuertonne an. "So 300, 400 Grad fände ich schon super." Er fragt die Gäste: "Habt ihr Bock auf Spektakel?" Dann schüttet er kräftig Whiskey auf die Flamme: "Rock'n'Roll ist das, Leute! So geht Grillen heute!" Doch Sabrina lässt sich von der Show nicht beeindrucken: "Es geht ja um den Geschmack und nicht um die Show." Jenni vermisst trotz Feuer das Knusprige am T-Bone-Steak: "Das Röstaroma ist untergegangen." Ihr Fazit zur Hauptspeise: "Luft nach oben." Lars sieht sogar einen groben Fehler bei der Zubereitung: "Leider ausbaufähig." Lars findet den Abend kulinarisch durchwachsen Smoked Blueberry Cheesecake vom Pellet-Grill mit Eis, Himbeeren und Schokolade bilden den dritten Gang. "Ich finde eigentlich Käsekuchen total kacke. Aber seitdem ich den kenne ...", verrät Olli, warum er sich für dieses Dessert entschieden hat. Doch Lars bemängelt die falsche Deklaration, denn das "Smoked"-Erlebnis fehlt: "Ich habe schlussendlich leider keinen Rauchgeschmack dran." Sein Gesamtfazit: "Der kulinarische Abend war für mich durchwachsen." Jenni fehlt ebenfalls das Highlight. Mit 31 Punkten landet Olli neben Jenni auf dem vorerst zweiten Platz.