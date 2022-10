Mit dieser unverblümten Antwort hat Hofdame Anna nicht gerechnet: Als sie mit Jungbauer Max und seiner Familie isst, tischt Max' Vater ihr das Geheimnis seiner langanhaltende Ehe auf. Auch auf dem Hof von Bauer Michael K. wird es nach der Ankunft von Jan Hendrik direkt schlüpfrig.

Love is in the air bei "Bauer sucht Frau" (montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL): Für Jungbauer Max aus Kusel könnte die Hofwoche nicht besser laufen. Mit seiner Auserwählten Anna versteht er sich jeden Tag besser. Wird die angehende Erzieherin tatsächlich die erste Freundin des schüchternen 26-Jährigen werden? Ein Umstand könnte das erschweren: "Ich tue mich unheimlich schwer damit, den ersten Schritt zu machen", gesteht der Bauer.

Zum Glück ist da noch Max' Familie, allen voran sein Vater. Der ist ganz anders als sein schüchterner Sohnemann, nämlich offen und direkt. Beim gemeinsamen Mittagessen mit Anna will die wissen, ob er ein Geheimnis für eine lange Beziehung habe? "Natürlich! Ausreichend Sex", antwortet der Vater und hat damit alle Lacher auf seiner Seite. "So ist der Papa halt", kann sich auch Max ein Grinsen nicht verkneifen. Auch die Freundin von Max' Bruder hat noch einen heißen Tipp für Anna: "Als angehende Erzieherin kannst du den Max ja auch noch ein bisschen erziehen", schäkert sie. Die Stimmung: bestens.

Derart aufgelockert fährt Max mit seiner Hofdame auf dem Quad ins Grüne. Auf einer Bank legt Max den Arm um Anna und schaut ihr tief ins Gesicht. Der erste Schritt kommt von der 22-Jährigen: Sie zieht den schüchternen Bauern zum ersten Kuss heran. Max kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus: "Ich bin wunschlos glücklich", sagt er. Auch bei Anna hat es gefunkt: "Ich habe ihn im mein Herz geschlossen", schwärmt sie.

Eine Kuh namens "Rihanna"

Bei Bauer Arne in Niedersachsen merkt Hofdame Antje schnell, dass die Kühe bei dem 31-Jährigen an erster Stelle stehen. "Erst kommen die Kühe dran, dann esse ich etwas", erklärt er ihr seine morgendliche Routine. Begeistert stellt er Antje alle Rinder mit Namen vor - einige davon haben sogar Starappeal: "Das ist Rihanna", erklärt der Bauer. Antje lacht: "Eine Berühmtheit!"

Zum Frühstück gibt es beim Käsebauern natürlich wieder eine große Auswahl an Milchprodukten wie Käse und Joghurt. Arnes Tendenz, sich in weitschweifigen Erklärungen zu Herstellung und Vorzügen seiner Lebensmittel zu ergehen, quittiert Antje (noch) sehr wohlwollend: "Wir verfallen dann immer in diese Käsethemen. Andere würden das bestimmt langweilig finden, aber ich finde das interessant", beteuert sie. Als sie zwischendurch einmal das Thema wechseln will, kommt es zu einem Dialog, der an Loriot erinnert. Sie: "Willst du denn etwas von mir wissen?" Er: "Wie schmeckt dir der Joghurt?"

Anders als der von seiner Hofdame viel gescholtene Erik ("Du fragst mich nie was!"), schaltet Arne jedoch schneller und befragt Antje nach ihrem beruflichen Werdegang. Die 31-Jährige erzählt, dass sie erst Kosmetikerin und dann Podologin, also Fußpflegerin, gelernt hat. Ein Bereich, von dem der Käsebauer überhaupt keine Ahnung hat. Dennoch versucht er sich im Smalltalk: "Was kann man denn machen, damit die Füße gesund bleiben? Viel Feuchtigkeitscreme?", fragt er Antje. Die kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

Wasserschlacht oben ohne

Ausgelassene Stimmung herrscht auch auf dem Hof von Bauer Michael K. Der holt Kandidat Jan Hendrik mit einer Kuh von der Bushaltestelle ab. Kaum angekommen, schnappt sich der Bauer einen Wasserschlauch und spritzt seinen Besuch damit ab. Jan Hendrik macht den Spaß mit und steht schnell ohne Shirt da. "Er ist sehr trainiert, ein Mann wie im Bilderbuch", nickt der Bauer anerkennend.

Jan Hendrik macht dann auch seinerseits den Bauern nass - schlüpfrige Sprüche inklusive: "Dein Schlauch ist viel länger", beschwert sich Michael bei ihm, daraufhin antwortet Jan Hendrik lachend: "Das weißt du noch gar nicht!" In der Wohnung wird direkt weiter geflirtet. Der groß gewachsene Jan Hendrik darf gleich sein Bett testen ("Passt genau!") und der Bauer gibt zur Feier des Tages zwei Bier aus. Jan Hendrik ist leicht irritiert: "Der Kühlschrank war ganz voller Bier. Ich glaube nicht, dass ich das alles schaffen werde."