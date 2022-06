Weil ihre Träume wahrwerden, wird eine Teenagerin mit blühender Fantasie zu "Ms. Marvel", der ersten muslimischen Superheldin im MCU.

Mit Wünschen sollte man vorsichtig sein. Es könnte ja sein, dass sie in Erfüllung gehen. So wie bei Kamala Khan: Das Mädchen aus New Jersey macht, was Teenager gerne tun: Sie himmelt Idole an, flüchtet sich in Fantasiewelten und wünschte, sie wäre Superheldin. Irgendwie muss man das Leben ja meistern, wenn es gerade so kompliziert wird, wie es bei Teenagern nunmal üblich ist. In der Marvel-Serie "Ms. Marvel" wird Kamalas Wunsch erfüllt, die Fantasiewelt real und ihr Idol ein Teil von ihr.

Der Reihe nach: Kamala (Iman Vellani) ist 16, begeistert sich sich für Computerspiele und schreibt leidenschaftlich gern Fan-Fiction. Insbesondere Captain Marvel hat es ihr angetan. Mit ihrer (fiktiven) Hilfe meistert sie Probleme zu Hause und in der Schule, und davon hat sie reichlich.

Super mit Kalkül

Doch eines Tages bekommt Kamala die gleichen Superkräfte wie ihr Idol. Das macht sie einerseits zur ersten muslimischen Superheldin in einem Marvel-Comic und stellt andererseits ihre Teeniewelt gehörig auf den Kopf. In der Realität sind Superkräfte dann doch eine ganz andere Hausnummer als in der Fantasie.

Für Disney+ könnte die neue Serie ein Glücksfall mit Kalkül werden: Die ersten beiden zur Verfügung gestellten Folgen sind vielversprechend erfrischend und können das MCU definitiv für ein jüngeres Publikum und damit eine neue Kundschaft interessant machen. Natürlich werden die Probleme und Problemchen von Heranwachsenden nicht zum ersten Mal in Film und Fernsehen erzählt: Aber Kamala hat halt Superkräfte, was ziemlich abgefahren ist. Interessanter ist jedoch, wie locker leicht es die Serie schafft, das vermeintlich Fremde als das zu sehen, was es ist: normal.

Ältere Fans dürfen auf Gastaufritte von "gestandenen" Superheldinnen hoffen. Dass sich Captain Marvel ( Brie Larson) blicken lässt, gilt als sicher. Disney+ nimmt "Ms. Marvel" am 8. Juni ins Programm auf und zeigt wöchentlich eine neue der insgesamt sechs Episoden.