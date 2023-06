Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland startet am 20. Juli. In der virtuellen Welt findet das Eröffnungsspiel schon deutlich früher statt: Der "FIFA23"-DLC zum FIFA Women's World Cup erscheint bereits Ende Juni.

Knapp einen Monat vor der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die ab 20. Juli in Australien und Neuseeland ausgetragen wird, ertönt bei Electronic Arts der Anpfiff zum Turnier - wenn auch nur wirtuell. Ende Juni erscheint der kostenlose DLC zum FIFA Women's World Cup. Als Testimonial wurde die australische Nationalspielerin Sam Kerr auserkoren. Vertreten sind im Update die 32 qualifizierten Nationen sowie spezielle Dekos für die Stadien. Cinematics, Spielpräsentationen und Kommentare wurden eigens für den DLC hinzugefügt. EA verspricht vollmundig "das authentischste FIFA Women's World Cup-Spielerlebnis, das es je in EA SPORTS FIFA gab". Doch was steckt konkret hinter dem Werbesprech? Drei Modi für die Frauenfußball-WM Der virtuelle FIFA Women's World Cup 2023 bietet drei unterschiedliche Modi. Im neuen Modus "Lead Your Country" können Spieler ihre eigene Sportgeschichte schreiben. Das Turnier lässt sich wahlweise mit einer Profi-Spielerin oder einer selbst erstellten Figur bestreiten. Der Fokus liegt dabei auf der selbstgewählten Protagonistin, doch hat man die Wahl, ob man nur eine Spielerin oder die gesamte Nationalmannschaft steuert. Im Solo-Turniermodus kann das komplette Turnier mit dem Lieblingsteam durchgespielt werden - wenn die Gruppenphase und K.O.-Runde überstanden sind. Im lokalen Anstoßmodus schließlich treten Spieler gegen Freunde oder den Computer an. Ob Gruppenphase oder K.O.Runden-Spiel können sie sich dabei aussuchen.