Ist Horst Lichter bald wieder Single? Der "Bares für Rares"-Moderator hat sich nun zu den Spekulationen von Boulevardmedien geäußert, in denen von einer Trennung des 61-Jährigen von seiner Frau Nada die Rede war.

Bis dato fiel Horst Lichter nicht unbedingt als Verfechter sozialer Medien auf. Zwar unterhält der "Bares für Rares"-Moderator einen Instagram-Account. Das Profil nutzt der 61-Jährige aber hauptsächlich dafür, um über Neuigkeiten rund um seine erfolgreiche ZDF-Sendung zu informieren. Nun machte Lichter jedoch eine Ausnahme und wandte sich mit einer Videobotschaft an seine knapp 50.000 Follower.

"Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch", setzte der beliebte Moderator an. "Momentan zieren mein Schatz Nada und ich wieder viele Titelblätter dieser wunderbaren Yellow Press." Gerüchten, das Paar stünde vor einer Trennung, erteilte Lichter in dem knapp zweiminütigen Video aber eine klare Absage. Der Inhalt, den die Zeitschriften unter die Menschen brächten, stimme "wirklich nicht". Mit einem Augenzwinkern wies Lichter auf den günstigen Preis der einschlägigen Illustrierten hin: "Gut, sie sind halt das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind."

"Quatsch!": Horst Lichter weist Gerüchte über neuen Look zurück

"Mein Schatz Nada und ich gehen jetzt im August in das 27. Jahr und das sehr erfolgreich, wie ich glaube. In der heutigen Zeit ist das schon sehr außergewöhnlich", befand Horst Lichter - und daran soll sich auch tunlichst nichts ändern. "Wir haben beide übrigens vor, das durchzuziehen, bis ich irgendwann mal dort oben bin." Direkt an seine Fans gewandt fügte der TV-Star an: "Wenn irgendjemand denkt, da müsste ein Funken Wahrheit dran sein, wenn es schon da steht: Der einzige Funken, der da dran kommt, wäre der, mit dem ich sie anmache, um meinen Kamin anzuzünden."

Auch auf Spekulationen, sein neuer Bart würde ebenso auch eine neue Frau bedeuten, reagierte Horst Lichter eindeutig: "Quatsch, der ist mir gewachsen, und ich finde, das sieht gut aus. Und wem es nicht gefällt: Mein Gott im Himmel, ich urteile auch nicht über andere." Seine Frau Nada lernte Horst Lichter in den 1990er-Jahren kennen und lieben. 2009 folgte die Hochzeit.