"Frauen, die mit 39 unwiderstehlich waren, bleiben für immer 39": Dieses Motto von Coco Chanel beherzigt auch Gina und hält ihr Alter geheim. An Tag 2 des "Perfekten Dinner" (VOX) in Passau lädt sie in ihr pompöses Anwesen, bestäubt allerlei Leckeres mit Blattgold - und bringt ihre Gäste ins Grübeln.

Das Maximum, das Hobbyköchin Gina über ihr Alter verrät, ist "39+". Mehr gibt sie nicht preis: "Das ist für diese Sendung doch irrelevant." Am liebsten hätte die elegante, leicht kauzige Dame sowieso bei Guido Maria Kretschmer als "Shopping Queen" ihre Garderobe überprüft. Ihre Tochter machte ihr aber einen Strich durch die Rechnung und meldete sie, "weil ich immer so lecker koche", beim "Perfekten Dinner" an. Das findet in ihrem stattlichen Anwesen mit Damast-Tischdecke, Stilmöbeln und Champagner am Pool statt, garniert mit so mancher Anspielung und Alliteration:

Motto: "Gina's goldener Genuss-Sommer"

Vorspeise: Französisch-italienische Allianz in Gina's Garten

Hauptspeise: Die internationalen Götter der Küche besiegen den Teufel mit ihrem goldenen Herzen

Nachspeise: Kleine, europäische Süßspeisenkonferenz: Bayern - Österreich - Italien

Kochen zu Mozartklänge

Ihre Gäste verschrecken die internationalen Bezüge zunächst ein wenig: "Ich hoffe, es gibt keine Schnecken", befürchtet Spanier Abel (39). Lehrerin Ursel (51) beruhigt ihn: "So schlimm wird es nicht sein, aber auch nicht nur Baguette."

Doch nicht nur Poesie wird im Hause Gina, das sie mit ihrer 90-jährigen Mutter, ihrer Tochter und zwei Hundedamen bewohnt ("Der richtige Mann ist noch nicht erschienen"), großgeschrieben. Zu Mozartklängen beweist die gebildete Lebenskünstlerin, die unter anderem in Italien Journalismus studierte, dass die wahre Kraft aus Pflanzen kommt.

Vor einigen Jahren hat sie ihre Ernährung aus Gesundheitsgründen umgestellt ("Ich muss auf meinen Körper achtgeben"), bezeichnet sich als "Pescetarierin" und beweist sich seither als "Kräuterhexe". Rund um ihr Haus grünt und blüht es gewaltig, und so landet auf und an fast jeder Dinner-Komponente ein wahrer Wald an Minze, Salbei und "Kolorabi" (Gina).

"Meine Geschmacksknospen sind etwas überfordert"

Elemente gibt es bei der "Hochzeit der Zutaten" (Gina) viele: Als Vorspeise selbst gebeizten Saibling mit Kräuterquiche, abgeschmeckt mit etwas Rauchsalz: "Das ersetzt die Schinkenwürfel." Den Seeteufel zum Hauptgericht begleiten Polentaherzen mit Goldschmuck, und als Nachtisch serviert die Gastgeberin Bayerische Creme mit Erdbeerlikör ("Zu viel Gelee", findet Kochküken Laurenz, 21), Guglhupf ("So wie Googeln?", vergewissert sich Abel) und selbstgemachtes Cappuccino-Eis.

"Wie in der Eisdiele - ich wäre auch nur damit zufrieden gewesen", schlemmt Ursel. Für sie wäre "weniger auf dem Teller" mehr gewesen: "Meine Geschmacksknospen sind etwas überfordert." Dennoch vergibt die Runde gute 32 Punkte, womit "unser Golden Girl" (Nicole, 34) momentan Platz zwei hinter Abel belegt.