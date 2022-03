Janet Jackson gibt ungewohnte Einblicke in ihr Privatleben, und Ryan Reynolds reist durch die Zeit. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Neben ihrem Bruder Michael schrieb Janet Jackson wohl die größte Erfolgsgeschichte des Familienclans. 40 Jahre nach ihrem Debütalbum lässt sie in der vierteiligen Doku-Reihe "Janet Jackson" (ab 11. März) ihre Karriere und ihr bewegtes Privatleben Revue passieren. Archivmaterial und Interviews mit Familie und Freunden zeichnen ein Bild zwischen musikalischem Talent, Identitätssuche und Rassismus. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Janet Jackson", Sky Ticket

In jeder anderen Familie wäre Janet Jackson wohl der strahlende Stern gewesen. Doch als kleine Schwester der gefeierten Brüderband der Jackson 5 und natürlich allen voran als kleine Schwester des "King of Pop", Michael Jackson, musste sie sich erst ihren Platz in der Musikwelt hart erkämpfen. Die intime Doku-Reihe "Janet Jackson" stellt die 55-Jährige in all ihren Facetten vor und unternimmt eine musikalische und sehr private Zeitreise.

Die Frage nach der eigenen Identität zieht sich wie ein roter Faden durch die Doku-Reihe und bewahrt sie stets davor, in Heldenverehrung abzudriften. Chronologisch arbeitet sich das Format an den Karrierehöhepunkten und -tiefschlägen einer einzigartigen Künstlerin ab. Authentisches Archivmaterial und Interviewsequenzen mit Jackson und ihren Wegbegleitern machen das Format, für das das Filmteam die Sängerin vier Jahre begleitete, zu einem eindrucksvollen Porträt. Dazu gehören gescheiterte Ehen und toxische Beziehungen ebenso wie Jacksons Stilwandel in den 1990er-Jahren zur Sexikone. Die vierteilige Dokumentation ist ab 11. März bei Sky Ticket abrufbar.

"The Adam Project", Netflix

Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters (Mark Ruffalo) ist der 13-jährige Adam (Walker Scobell) noch immer am Boden zerstört. Er zieht sich zurück, prügelt sich in der Schule, und auch die Noten des Teenagers lassen zu wünschen übrig. Als Adam jedoch eines Tages auf einen Zeitreisenden (Ryan Reynolds) trifft, der behauptet, Adam aus der Zukunft zu sein, ändert sich das Leben des Schülers schlagartig. Gemeinsam mit seinem erwachsenen Ich und seiner Mutter (Jennifer Garner) soll Adam seinen Vater retten - und zudem die gesamte Welt.

Nach dem brutalen Actiongewitter "6 Underground" und der Hochglanz-Gaunerkomödie "Red Notice" folgt bereits der dritte Netflix-Film mit Ryan Reynolds ("Deadpool"): Der Kanadier spielt einen Zeitreisenden, der zusammen mit seinem jüngeren Ich auf Weltrettungsmission geht. Das familienfreundliche Sci-Fi-Abenteuer von "Stranger Things"-Regisseur Shawn Levy ist ab 11. März bei Netflix zu sehen.

"Queer Eye Germany", Netflix

Nach dem weltweiten Erfolg des US-Originals kommt "Queer Eye" nun auch nach Deutschland - mit einem eigenen Ableger bei Netflix. Für "Queer Eye Germany" wurden fünf Expertinnen und Experten verpflichtet, anderen Menschen zu helfen, eine Lebenskrise zu meistern oder sich neu zu erfinden. Mit dabei sind Work-Life-Coach Leni Bolt sowie die Experten Jan-Henrik Scheper-Stuke (Mode), David Jakobs (Schönheit), Aljosha Muttardi (Ernährung und Gesundheit) und Ayan Yuruk (Design).

"Die Fab 5 helfen ihren Mentees, (wieder) zu sich selbst zu finden und sich so zu lieben, wie sie sind", heißt es in einer Netflix-Mitteilung. Es gehe auch um die Erfüllung von Wohnträumen und Umstyling - aber zugleich "um so viel mehr". Geplant sind zunächst fünf Folgen. Darin helfen die "Queer Eye"-Stars laut Netflix "einem jungen Fußball-Trainer beim Coming-out, einem alleinerziehenden Vater zurück ins Dating-Leben und einer vom Schicksal gebeutelten jungen Frau dabei, endlich das Leben genießen zu können". Ab 9. März sind die "Fab 5" bei dem Streamingdienst zu sehen.

"Shining Vale", Starzplay

Autorin Pat Phelps (Courteney Cox) durchlebt eine kreative Krise, und die Ehe mit ihrem Mann Terry (Greg Kinnear) steckt in einer Krise, nachdem Pats Affäre mit einem attraktiven jungen Handwerker aufgeflogen ist. Einen Neuanfang soll der Umzug in ein herrschaftliches Haus auf dem Land bringen, welches ungewöhnlich günstig zum Verkauf stand. Doch kaum dort angekommen, scheint Pat von einem Geist heimgesucht zu werden. Oder bildet sie sich alles nur ein?

Mehr als 25 Jahre sind vergangen, seit "Friends"-Star Courteney Cox im Kult-Slasher "Scream" bewies, dass sie neben lustigen Themen auch ein Händchen für furchteinflößende Stoffe hat. In der neuen Horror-Comedy "Shining Vale" darf sie ihr vielseitiges Talent nun erneut zur Schau stellen. Die zynische Miniserie, in der nichts ist, wie es zunächst scheint, startet am 6. März bei Starzplay.

"WRONG - unzensiert", RTL+

Die (Anti-)Helden der neuen RTL-Comedy "WRONG - unzensiert" sind Menschen wie du und ich. Ihren bisweilen skurrilen Alltag in einer Hamburger Wohngemeinschaft begleitet in der Impro-Serie ein Kamerateam im Mockumentary-Stil - eigentlich nur für einen Tag. Doch alles läuft aus dem Ruder, die verantwortliche Redakteurin wittert einen Quotenhit und drängt die Mitbewohner zu einem einjährigen Knebelvertrag.

Fortan findet jedes Fettnäpfchen, in welches die mäßig erfolgreiche Influencerin Melisa (Melisa Dobric), die brave Hauptschullehrerin Lena (Lena Meckel), Casanova David (David Helmut), Lebenskünstler Dennis (Dennis Huszak), Polizist Titus (Titus Kraus) und Möchtegern-Unternehmer Nico (Nicolas Fethi Türksever) treten, vor der Kamera statt. Fremdschämen garantiert! Die achtteilige RTL-Produktion steht ab 9. März bei RTL+ zum Streamen verfügbar.