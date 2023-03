"Mir platzt vor Angst die Fruchtblase": Die Furcht von Teenie-Mama Loredana (18) kann Frauenärztin Dr. Andresen in "Die Wollnys" (RTLZWEI) zerstreuen: "Alles gut, du kannst zu deinem Liebsten fliegen." Gesagt, getan - und beim Kinderwagenkauf kriegen sich die Neu-Eltern gleich in die Haare.

Silvia ist kalt - also heißt es für ihre Töchter Loredana und Estefania in der aktullen Folge "Die Wollnys" (RTLZWEI): Ab in den Keller, Brennholz holen. Ähnlich archaisch wirken deren Berfürchtungen: "Da gehe ich safe nicht rein", weigert sich Estefania: "Da unten spukt's. So viel negative Energie, so was spür' ich sofort."

Mit Blick auf Loredana gesteht sie: "Du, wenn ich gerade deine Hormone hätte - ich würde durchdrehen." Tut sie doch ohnehin, so Loredana: "Mir platzt vor Angst gleich die Fruchtblase." Auch ihre sonst eher wortkarge Schwester Sarah-Jane hatte im Ratheimer Großfamilien-Haus schon übernatürliche Erfahrungen: "Vor der Renovierung waren in meinem Zimmer immer dunkle Umrisse eines Gesichts."

"Die Türen gehen auch immer auf und zu und machen komische Geräusche", ergänzt Loredana. Schwager Peter hat für die Ängste nur lakonische Sprüche übrig: "Das ist Holz, das arbeitet." Letztlich seien solche Bedenken einfach geschlechtsspezifisch: "Dass Mädels im Keller Angst haben - Klassiker. Aber wer weiß, vielleicht ist da wirklich ein Monster?" So ganz kann die Familie das Rätsel des 120 Jahren alten ehemaligen Gasthofs nicht lösen.

"Der spricht ja ganz toll Deutsch"

Glasklar steht es allerdings um Loredanas wachsendes Baby: "Alles wunderbar", zeigt sich die bei den Wollnys nahezu ununterbrochen beschäftigte Frauenärztin Dr. Andresen bei der Vorsorge-Untersuchung hoch zufrieden. Großes Interesse zeigt sie auch für Loredanas Freund Servet, der sich, live aus der Türkei zugeschaltet, vor Begeisterung kaum halten kann: "So megaschön, das alles, Mama!"

Mit "Mama" meint er Schwiegermutter Silvia, die das Geschehen mit den gewohnten Argusaugen überwacht: "Ich hab zwar elf Kinder bekommen, bin aber keine Hebamme." - "Der spricht ja ganz toll Deutsch", sagt Dr. Andresen über Servet. Und zu Loredana: "Ich habe nämlich schon gefragt, wie ihr euch verständigt?" Dazu deutet Silvia nur auf Loredanas Bauch: "Das sieht man doch."

Silvia Wollny: "Angst muss man einfach überwinden"

Dass die Kommunikation zwischen den jungen Eltern jedoch wesentlich komplexer sein kann, zeigt sich bald darauf bei einer erneuten Wollny-Reise ins neue Ferienhaus im türkischen Ilica. Dort geht es nämlich alsbald in den Baby-Fachmarkt zur ersten großen Neue-Eltern-Bewährungsprobe - dem Kinderwagenkauf.

Nach einigem Hin und Her (Loredana: "Ich, nein, kein Gold"; Servet: "Schatz, das sind nur deine Hormone") treffen sie mit Mühe und Not eine Entscheidung. Angesichts Servets schon lange ausstehendem Visum nach Deutschland und Unklarheiten über den künftigen Wohnort der kleinen Familie dürfte das Gefährt eigentlich eine Lappalie sein. Aber liegt nicht darin auch ein bisschen Spuk? Silvias Tipp dazu: "Angst muss man einfach überwinden. Leute mit Höhenpanik schickt man ja auch ganz rauf auf den Berg."