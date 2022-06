Die Serie "Afterglow - Alles nur Show?" wurde letztes Jahr auf Streamingdiensten veröffentlicht. Nun wurde das mit einigen Social-Media-Stars besetzte Format für Instagram und TikTok aufbereitet. Ein pfiffiges Experiment und ein durchaus spannender Blick in die Fernsehzukunft!

Intrigen, Liebe und ganz wichtig: Social Media: Darum geht es in "Afterglow - Alles nur Show?", der ersten Serie, die das junge TV-Label "Hashtag Daily" vergangenes Jahr an den Start brachte. "Hashtag Daily" wurde von der Filmproduktionsfirma UFA Serial Drama gegründet, um plattformübergreifende Social Media-Serien zu produzieren - darunter auch "Afterglow", eine Serie, die es so in der deutschen Serienlandschaft noch nicht gab und voll und ganz auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten ist. Jetzt werden die einzelnen Episoden, die bis dato auf Amazon Prime Video und den ebenfalls kostenpflichtigen Plattformen Patreon und Only Fans abrufbar waren, auch via Instagram und TikTok zur Verfügung gestellt. Für wen lohnt sich ein tieferer Blick auf das Format?

Vor allem für Jugendliche! Denn obwohl es um das generationenübergreifende Thema Dating geht, werden hier junge bis sehr junge Protagonisten in den Fokus gerückt. Ansonsten ist das Thema natürlich universell: Über die Frage, ob in Dating-Shows alles wahr ist oder nicht, wird seit Jahren diskutiert, die Serie erhellt nun die Hintergründe solcher Produktionen. Die Storyline blendet an das Set einer fiktiven Dating-Show, um aufzuzeigen, wie es dort wirklich zugeht. Dabei werden Geheimnisse und Wahrheiten preisgegeben, die eigentlich nicht an das Licht der Öffentlichkeit gehören. Innerhalb der zehn Episoden soll folgende Frage beantwortet werden: Ist in solchen Shows alles wahr oder nicht?

Worum geht es?

In "Afterglow - Alles nur Show?" nimmt Hauptprotagonistin Juna (Anna Juliana Jaenner) an der berühmten Reality-Dating-Show "Find me @ the beach" teil. Doch dort ist längst nicht alles so glamourös und vor allem wahr, wie es den Anschein hat. Sie selbst soll dort die große Liebe finden - doch was ist, wenn es dazu nicht kommt, oder wenn sie, die Dating-Show-Kandidatin, längst in einer On-/Off-Beziehung lebt? - Dann wird es kompliziert. Nach den Dreharbeiten muss sich Juna mit ihrem inneren Konflikt befassen und sich den Konsequenzen ihrer Teilnahme stellen. Obwohl Ruhm und Geld zu Beginn sehr verlockend für sie sind, treibt der Loyalitätskonflikt Juna in die Verzweiflung. Und auch alle anderen Teilnehmer stehen vor ähnlichen Fragen: Wie weit würden sie für den Erfolg gehen?

Die Folgen wurden bereits im Dezember 2021 auf den Plattformen Amazon Prime Video, Patreon und Only Fans zur Verfügung gestellt. Ein halbes Jahr nach Veröffentlichung wird nun die Social Media-Serie auf den Instagram Kanälen von "Hashtag Daily", "Afterglow - Alles nur Show?" und dem "Hashtag Daily"-TikTok-Kanal hochgeladen. Dafür wurden die ursprünglichen zehn Episoden nochmals in je zehn weitere Instagram-Videos und TikTok-gerechte Mini-Episoden unterteilt und sind frei verfügbar. Die kurzen Videos werden seit Sonntag, 12. Juni, immer sonntags bis donnerstags, veröffentlicht.

Das Ganze ist für alle, die sonst "normales" lineares Serienfernsehen konsumieren, zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Aber hat man sich erst einmal auf die etwas eigenwillig anmutende Bildsprache und Erzählweise eingestellt, funktioniert "Afterglow - Alles nur Show?" durchaus. Auf jeden Fall wird man im Hause UFA Serial Drama und wohl auch in der gesamten TV-Branche genau hinschauen, um Schlüsse für künftige junge Produktionen zu ziehen.

Die Zukunft der Serien?

Ob Serien wie in Form von "Afterglow" nun öfters zu sehen sein werden, steht noch in den Sternen. Die Veröffentlichung von Filmen und Serien auf Streaminganbietern ist zwar mittlerweile nicht mehr ganz so revolutionär - dennoch ist es hierzulande neu, dass Produktionsfirmen ihre Serien plattform- und nutzergerecht auf den sozialen Medien veröffentlichen. "Afterglow - Alles nur Show?' ist eine Serie, die in dem Moment beginnt, in dem die Kameras einer fiktionalen Reality-TV-Dating-Show ausgehen und die Teilnehmer:innen sich zum ersten Mal im echten Leben begegnen. Wer hat nur eine Rolle gespielt? Wer hat sich wirklich verliebt? Wer ist eigentlich heimlich vergeben? Und was passiert, wenn die Bombe platzt!", erklärt Hauptdarstellerin, und Showrunnerin von Hashtag Daily, Anna Juliana Jaenner auf der offiziellen Website der UFA. "Ich denke, jeder Reality-Fan wollte schon immer einmal wissen, was hinter den Kulissen in dem Moment passiert, wenn die offiziellen Kameras aus sind."

Dass die Serie hauptsächlich die jüngere Zielgruppe ansprechen soll, zeigt der Cast, der aus durchaus prominenten Social Media-Gesichtern, Schauspielern und Reality-TV-Stars besteht. Hauptdarstellerin Anna Juliana Jaenner (33) war 2021 in der Reality-TV-Show "Adam sucht Eva" bei RTL zu sehen. Mit dabei sind auch TikTok-Star Maximilian Raffelt und Influencerin Chany Dakota als Chase und Selina. Daniel Völz, den die meisten als den "Bachelor" aus der achten Staffel kennen, spielt Junas TV-Freund Armando. Mit Andree Katic, ehemaliger "Köln 50667"-Darsteller, ist ein weiteres bekanntes Gesicht aus dem Reality-TV dabei.

(Weitere Infos: www.hashtagdaily.tv/afterglow/)