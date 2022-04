"The Contractor", "Es ist alles gutgegangen" und "Eingeschlossene Gesellschaft", eine neue Groteske von Sönke Wortmann direkt aus dem Lehrerzimmer: Das sind die Kino-Neustarts am 14. April.

Ein gereizter Mann mit Waffe hält ein paar Menschen in einem Raum fest. Niemand kommt hier raus, bevor alle möglichen bedeutenden und unbedeutenden Dinge geklärt sind. Absurde Dialoge, die Situation eskaliert immer weiter. "Jeder gegen jeden und jeder nur für sich." Die Grundidee von "Eingeschlossene Gesellschaft" klingt fast ein wenig nach Tarantino, aber: Das ist der neue Film von Sönke Wortmann. Eine deutsche Kino-Dramödie, basierend auf einem Hörspiel von Jan Weiler und, etwas entfernter, angelehnt an Sartres Einakter "Geschlossene Gesellschaft". Der Schauplatz hier: das Lehrerzimmer.

Neben dem hochkarätig besetzten neuen Werk von Sönke Wortmann, der nach "Frau Müller muss weg" (2016) also erneut die Schulbank drückt, gibt es im Kino auch Neues für Action-Fans und Freunde französischer Filmkunst: "The Contractor", ein Verschwörungs-Thriller mit Chris Pine, und "Alles ist gutgegangen", eine Tragikomödie von François Ozon, in der Sophie Marceau die Hauptrolle spielt.

Eingeschlossene Gesellschaft

Herr Prohaska ist verzweifelt. Das Abitur steht an, ein läppischer Punkt fehlt seinem Sohn zur Zulassung. Da muss sich doch etwas machen lassen? Im echten Leben würde Herr Prohaska in die Sprechstunde gehen oder vielleicht auch gegen die Schule klagen, um den Junior irgendwie durchzuboxen, aber das wäre natürlich nicht so außergewöhnlich. Er greift also zu seiner Pistole und stürmt das Lehrerzimmer. "Konferenz, jetzt, hier sofort, und am Ende bekommt mein Fabian seinen Punkt!"

So müssen eine Handvoll Lehrerinnen und Lehrer es nun also mit sich ausmachen: Findet man irgendwo noch diesen einen Punkt? Herr Vogel wäre dafür. "Wir sollten uns nicht zu Göttern aufspielen mit unserer Notenmacht." Herr Engelhardt (Justus von Dohnányi) dagegen, Typ fieser Beamter, besteht auf seiner schlechten Beurteilung des Schülers, "weil es so in meinem Notizbuch steht". Und dann sind da auch noch Frau Lohmann (Anke Engelke), Herr Mertens (Florian David Fitz), Referendarin Frau Schuster (Nilam Farooq) und Schüleranwalt Herr Arndt (Thomas Loibl), die auch alle ihre eigenen Meinungen haben.

Man diskutiert Shakespeare und Lehrer-Schüler-Romanzen, streitet und prügelt sich, isst zwischendurch aufgeschnittene Äpfel, und draußen vor der Tür wartet immer noch Herr Prohaska (Thorsten Merten) mit seiner Pistole. Nein, "Eingeschlossene Gesellschaft" ist nicht Tarantino und definitiv nicht Sartre, sondern leicht unterhaltendes FSK-12-Kino, in dem die Zuschauer trotz aller Absurdität viel Wahres entdecken könnten. Der grau-gruselige deutsche Bildungswahnsinn - Regisseur Sönke Wortmann macht aus ihm eine bunte Groteske mit Star-Besetzung.

The Contractor

Zur US-Army gehen, um die eigene Familie zu versorgen und das Haus abzubezahlen - für viele Amerikaner bis heute ein sehr reizvoller Lebensentwurf. Aber was, wenn die Militär-Karriere von einem Tag auf den anderen plötzlich endet? In der Einheit von James Harper (Chris Pine) wird "ausgemistet", er scheidet unfreiwillig aus der Army aus und verliert sämtliche Sozialleistungen.

Binnen kürzester Zeit stehen James und seine Familie vor dem Ruin, der Schuldenberg wird immer größer, dann aber tut sich eine unerwartete Chance auf: Sein alter Freund Mike (Ben Foster), ebenfalls Ex-Militär, überredet ihn, für eine paramilitärische Organisation zu arbeiten, die vermeintlich Spezialmissionen für das Verteidigungsministerium ausführt. Schmutzige Arbeit, aber dafür gibt es viel Geld - James macht mit. Bei einem seiner ersten Einsätze wird er auf einen Bio-Chemiker angesetzt, der für ISIS arbeiten soll.

Ein Anti-Terror-Einsatz zum Schutze Amerikas? James beginnt zu zweifeln, als die Dinge aus dem Ruder laufen, fragt irgendwann in ein Telefon: "Arbeiten wir für den Präsidenten oder für einen Konzern?" Am anderen Ende der Leitung sitzt Kiefer Sutherland als sein neuer Chef, der Veteran Rusty Jennings, und sagt Dinge wie: "Sie müssen mir vertrauen, ich versuche Ihnen zu helfen." Wirklich vertrauenswürdig ist in diesem Film aber kaum jemand, und so entspinnt sich nach und nach ein hochkarätig besetzter Verschwörungs-Thriller mit einigen Wendungen und viel Action. Regie führte Tarik Saleh, der unter anderem auch schon bei der Blockbuster-Serie "Westworld" mitwirkte, das Drehbuch stammt von J. P. Davis - für beide ist "The Contractor" die bislang größte Kino-Produktion.

Alles ist gutgegangen

Einen Film drehen mit Sophie Marceau - François Ozon, seinerseits auch einer der ganz Großen im französischen Kino, hat schon lange davon geträumt. Für vier Filme fragte der Regisseur und Drehbuchautor Marceau bereits an (unter anderem für "Das Schmuckstück", 2010), jedes Mal gab sie ihm einen Korb. Im fünften Anlauf hat es endlich geklappt: Sophie Marceau spielt die Hauptrolle in Ozons neuer Tragikomödie "Alles ist gutgegangen", einer Adaption der gleichnamigen autobiografischen Erzählung von Emmanuèle Bernheim.

Ozon, der mit der schrillen Komödie "8 Frauen" einen seiner größten Erfolge feierte, und Marceau, die einst mit "La Boum - die Fete" zum Star wurde: Sie beide haben schon leichter verdauliche Kino-Kost präsentiert als "Alles ist gutgegangen". In dem Film, der 2021 in Cannes uraufgeführt wurde, spielt Marceau eine erfolgreiche Autorin, die ihrem Vater beim Sterben helfen soll.

Der 85-jährige André (André Dussollier) erleidet einen schweren Schlaganfall, ist danach halbseitig gelähmt und kommt nicht mehr ohne fremde Hilfe zurecht. So möchte der vormals agile und energiegeladene Rentner nicht weiterleben, deshalb will er die Sache in Würde - und solange er noch darüber scherzen kann - beenden. Tochter Emmanuèle soll ihn dabei unterstützen.

Mit "Alles ist gutgegangen" liefert François Ozon einen tragikomischen Sterbehilfe-Film, bei dem man oft nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Ob das alles wundervoll oder ganz schrecklich ist. Oder, wie der Regisseur es bei einem Interview in der ARD-Sendung "ttt - titel, thesen, temperamente" erklärte: "André möchte sterben, weil er das Leben liebt. Das ist das ganze Paradox des Films".