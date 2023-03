Er plant voraus: Bei einem Gespräch mit dem Magazin "Rolling Stone" verriet Ed Sheeran, dass er im Laufe seiner Karriere noch mindestens fünf weitere Alben veröffentlichen will. Eines davon soll erst nach seinem Tod erscheinen.

Mit Songs wie "Shape of You", "The A Team" und "I See Fire" gelangen Ed Sheeran bereits zahlreiche Hits, seine letzten drei Alben toppten weltweit die Charts, vier Grammys erhielt er bereits für seine Arbeit als Sänger und Songwriter. Mit "-" (sprich: "Substract") steht sein nächstes Album bereits in den Startlöchern, am 5. Mai soll Sheerans neues Werk erscheinen. Auch danach wird noch lange nicht Schluss sein, wie Sheeran im Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" verriet - auch für die Zeit nach seinem Ableben hat er etwas geplant.

So erklärte der Sänger, dass er im Laufe seiner Karriere noch mindestens fünf Alben veröffentlichen will, eines davon solle aber erst nach seinem Tod erscheinen. "Ich möchte langsam dieses Album machen, das für den Rest meines Lebens 'perfekt' ist, und hier und da Songs hinzufügen", verriet er, "und ich habe einfach in meinem Testament festgelegt, dass es nach meinem Tod herauskommt."

Ed Sheeran; Scham wegen Selbstmordgedanken

Des Weiteren sprach er im Interview über die schwere Zeit nach dem Tod seiner zwei engsten Freunde Jamal Edwards und dem australischen Cricketspieler Shane Warne. So erläuterte Sheeran, dass er mit Depressionen und Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr leben wollte." Er fuhr fort: "Diese Gedanken waren schon schlimm genug, aber dann kam auch noch die Scham dazu. Sie kamen mir egoistisch vor, besonders als Vater. Ich schäme mich wirklich dafür."

"Wo ich herkomme, spricht niemand wirklich über seine Gefühle", sagte er, "In England denken die Leute, es sei seltsam, einen Therapeuten aufzusuchen. Ich denke, es ist sehr hilfreich, mit jemandem zu sprechen und sich einfach Luft zu machen, ohne sich dabei schuldig zu fühlen."

Auf seinem neuen Album "-" verarbeitet Sheeran diese Erfahrungen, wie er bei der Ankündigung des Albums Anfang März verriet: "Er habe seine "tiefsten, dunkelsten Gedanken" in seine neuen Songs fließen lassen. "Es öffnet die Falltür zu meiner Seele. Zum ersten Mal versuche ich nicht, ein Album zu machen, das den Leuten gefällt, sondern ich bringe einfach etwas heraus, das ehrlich ist und dem entspricht, wo ich in meinem Erwachsenenleben stehe", sagte Sheeran.