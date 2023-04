Am 07. Mai ist es wieder so weit: Der ZDF-Dauerbrenner "Fernsehgarten" geht in eine neue Runde. Seit 1986 gibt's das Open-air-Festival mit der bekannten Mischung aus Musik, Freizeittipps, Kochshow und Artistik. Andrea Kiewel verbreitet als Moderatorin seit 2000 unverdrossen gute Laune im Freien.

Es geht wieder los: Am Sonntag, 07. Mai, pünktlich um 12.00 Uhr, startet der ZDF-Dauerbrenner "Fernsehgarten" mit Andrea Kiwel in die neue Saison. Auch nach 37 Jahren ist die erstmals am 29. Juni 1986 live ausgestrahlte Open-air-show bei den Zuschauern äußerst beliebt. Schuld daran ist nicht zuletzt Andrea Kiewel (57), die nach Ilona Christen und Ramona Leiß die Show seit 2000 moderiert. Den seltenen Ärger mit Publikumsquerelen überspielt sie mit sportlichem Temperament (sie war mal Leistungsschwimmerin in der DDR), unerwünschte Störenfriede auf der Lerchenberg-Bühne mit ihren bis zu 6.000 Zuschauern verweist sie unerschrocken in die Grenzen. Unter anderem wurde Luke Mockridge 2019 wegen eines unpassenden Auftritts von "Kiwi" angezählt. Ein bisschen Hintergrundwissen für Zahlenfans: Eigentlich könnte der Fernsehgarten mit seiner Artistik, sowie Koch- und Freizeitshows in zwei Wochen die 600. Folge feiern. Weil es aber neben den normalen Ausgaben noch zahlreiche Spin-offs wie den "Wintergarten", die Oktoberfest-Shows und vor allem "On Tour"-Sendungen von Fuerteventura bis Gran Canaria gibt, konnte die 600. Folge bereits im vergangenen Jahr zelebriert werden. Die Auftaktfolge kommt wie immer live aus dem Sendezentrum Mainz, die Regie hat Frank Hof. Welche Gäste auf dem Lerchenberg begrüßt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Bleibt nur noch, auf gutes Wetter zu hoffen. Regenschirme oder gar der Rückzug ins feste Studio bekommen der Sommershow bekanntlich nicht so gut.