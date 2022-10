Der eine hat den Rücken kaputt, der andere ist mit den Nerven runter und schreit: "Sch... auf die Gage! Wir gehen einfach!" - Gibt es gleich einen doppelten Auszug aus dem "Sommerhaus"?

Das RTL-"Sommerhaus der Stars" entwickelt sich immer mehr zum Lazarett: Während Kult-Fußballer Mario Basler weiterhin unter Rücken litt und eine schwere Entscheidung treffen musste, kam bei Stephen Dürr in Folge 8 Magen-Darm hinzu. Da sah sich sogar RTL genötigt zu intervenieren.

Außerdem stark angeknackst: das Ego vom "Checker vom Neckar". Kurz vor (oder nach) dem Nervenzusammenbruch schrie Cosimo: "Scheiß auf die Gage! Wir gehen einfach! Ich brauch dieses dreckige Geld nicht!" Nur einer war wie immer hoch zufrieden mit sich selbst: Bauer Patrick, der offenbarte: "Wenn es mich noch mal gibt auf der Welt, dann werde ich vielleicht schwul!"

Wie damals: Mario Basler kurz vor Spielende verletzt raus

"Dann bin ich dich hoffentlich los!", entfuhr es Freundin Antonia in einem kurzen Anflug von Aufmucken. Doch nein, los sind die "Sommerhäusler" und das Publikum erst mal Kicker-Legende Basler: "Der Körper sagt dir: Es geht oder es geht nicht!" Es ging nicht! Für einen "Sportsmann ist es umso schlimmer", versicherte der Kettenraucher, der sich schließlich verletzungsbedingt vom Platz stellen ließ - und seine Doris natürlich mitnahm.

Ein Albtraum für die Bauern: "Opa, du nimmst mir den letzten Nerv!", beschwerte sich Patrick, der vor seinem inneren Auge schon die nächsten "Island-Leute" einziehen sah: "Ich glaube, die sind sehr günstig!", spekulierte er über die Dating-/Influencer-Fraktion im Haus. Von "Opa" Mario gab es dann noch zum Abschied ein paar weise Worte - von Macho zu Macho: "Du musst die Antonia mitnehmen, über sie führt dein Sieg ... oder euer Sieg", ließ er Patrick wissen. "Du bist halt die Mutter und musst auf das Kleine aufpassen!"

"Sommerhaus"-Weisheit: "Der Feind deines Feindes ist dein Freund"

Kaum hatte sich die letzte Baslersche Rauchschwade verzogen, entwickelten sich ganz ungeahnte Allianzen im "Sommerhaus": Die Dürrs suchten Anschluss. "Wir müssen uns nicht stundenlang mit denen über irgendwelche Nippel-Piercings unterhalten!", disste Katharina die "Islander". "Oder über Pups-Hobbys und Pimmel-Tattoos!", ergänzte Stephen. Da hielt man sich doch lieber an die Unschuldigen vom Lande. "Der Patrick sagt immer: 'Der Feind deines Feindes ist dein Freund!' Und genauso ist es gekommen!", wunderte sich Antonia.

Diogo und Vanessa suchten allerdings auch die Nähe des "Bauer sucht Frau"-Paares - oder vielmehr die Intimität ihres Zimmers. Da könnte man ja mal ... "Ich mach's auch mit Kamera!", protzte Diogo. Das glauben wir sofort. "Warum macht ihr das nicht drüben?", wollte Patrick wissen. "Wer sagt, dass wir's noch nicht gemacht haben?!" Auch wieder wahr. "Sich in den Vordergrund stellen, nur weil man vor der Kamera vögelt ... primitive Sendezeit!", urteilte der Rinderzüchter, der Vanessas Tipp mit dem Sex im "Sommerhaus"-Wandschrank wohl nicht in die Tat umsetzen wird.

Die Hose voll?

Ganz andere Sorgen quälten plötzlich Stephen Dürr. Gerade hatte er sich noch über die "Pups-Hobbys" von Diogo, Cosimo und Co. lustig gemacht, da schlug Montezumas Rache bei ihm zu. Und das auch noch genau vor einem Spiel. Mit hautengem Anzug stand der Dürr in der Bocholter Walachei und fing plötzlich bitterlich zu weinen an. Der Grund: Er hatte Bauchschmerzen und konnte nicht fertig auf Klo. Die Nerven lagen blank. Auftritt RTL: "Du musst nicht spielen, wenn es dir körperlich nicht gut geht. Das ist ja klar!", erklärte ein Mitarbeiter des Teams. "Aufgeben ist keine Option!", erwiderte Stephen. Und dann lief es auch ganz flüssig, um mal Paul Breitner zu zitieren ...

Das Spiel, bei dem zwei Fahrräder aneinandergebunden waren, ging jedenfalls in dieser Hinsicht unfallfrei über die Bühne. Neben Stephen ("Ich hab mich nur darauf konzentriert, nicht in die Hose zu kacken!") hatte Cosimo die größten Probleme: Er hat nämlich einst den Fahrradführerschein nicht geschafft, "als Einziger in der Klasse"!

Möge die Macht mit euch sein!

Sieger wurden dagegen Christina und Marco, die daraufhin auch noch einem Paar den Nominierungs-Schutz wieder wegnehmen durften. Ihre Wahl fiel auf Antonia und Patrick, die das verständlicherweise wenig berauschend fanden. "Die wollen das um jeden Preis gewinnen", motzte Antonia. "Die würde dafür auch über Leichen gehen!" Schließlich heulte sie sich bei ihrem Patrick aus, der einen auf Obi-Wan machte: "Jetzt sind wir noch in 'Star Wars 5'. Dann kommt 'Die Rückkehr der Jedi Ritter'. Das sind wir! Die Traurigkeit, die du jetzt hast, musst du in Kampfgeist umsetzen!"

Aber bitte nicht in ganz so viel! Beim nächsten Spiel "Dünnbrettbohrer", bei dem die Herren mit einem handbetriebenen Bohrer Luftballons zum Platzen bringen mussten, schrie sie Patrick an, anstatt ihn anzufeuern: "Mach doch, Mann!" - "Deine Anweisungen sind für den Arsch!", fand der Bauer und schrie zurück: "Nicht nur meckern, auch mal was machen!"

Völlig verausgabt hatte sich auch Cosimo: "Ich fühl mich, als hätte ich mir sechsmal hintereinander einen runtergeholt!" Für den Checker war klar: Er hat gewonnen! Das glaubte allerdings auch Patrick: "Sonst will ich 'nen Videobeweis sehen!" Letzterer hatte die Konkurrenz tatsächlich weit hinter sich gelassen: "Weißt du, warum ich cool bin?", fragte er seine Antonia. Die konnte die Antwort kaum abwarten: "Weil ich Biss hab, Ehrgeiz, aber nicht so viel, dass du nicht mehr weißt, was du tust!"

"Wo ist die Fairness geblieben?"

Bei der Nominierung konnten sich die Paare nun nur noch zwischen den Dürrs und Cosimo und Nathalie entscheiden. Stephen und Katharina (eigentlich nur Ersterer) wurden in hohem Bogen rausgewählt. Aber: Déjà-vu, RTL beraumte mal wieder eine Exit-Challenge an. Zu viel für den Neckar-Checker: "Es gibt keine Gerechtigkeit im Leben!", entfuhr es ihm, dann schrie er sich immer weiter in Rage: "Scheiß auf die Gage! Wir gehen einfach! Ich brauche dieses dreckige Geld nicht!"

Nathalie konnte ihren wildgewordenen italienischen Hengst gar nicht mehr einfangen: "Scheiß auf meine Karriere, fick die Karriere!", schimpfte der immer weiter. Ob es eine Exit-Challenge geben wird oder Cosimo freiwillig das Weite sucht, das steht noch in den Sternen: "Ich will gar nicht mehr reden vor der Kamera. Ich will gehen!"