Bei der "Sommerhaus der Stars"-Nominierung sind die zerstrittenen Influencer Serkan Yavuz und Aleks Oetrovic unversehens das Zünglein an der Waage. Ein verstimmtes Schlagerpaar hat Sehnsucht nach Freiheit, und eine "Princess Charming" zeigt ihre uncharmante Seite.

"Die Stimmung ist auf dem absoluten Tiefpunkt", sagt Carina Crone und dieser Satz fasst nicht nur die aktuelle Gemütsverfassung der Sängerin im "Sommerhaus der Stars" (RTL) zusammen - er passt auch als Motto für die gesamte Staffel: Unlustig, ohne Niveau und leider alles andere als unterhaltsam.

Carinas Partner Tim Toupet hat die Faxen dicke: "Immer dieses Gerede von Ehre und dies und das", zeigt er sich genervt. Erst deutete der 52-Jährige einen ersehnten Auszug nur an, nun ist er fest entschlossen: "Das ist eine Extremsituation, die ich nicht mehr erleben will", liefert der "Ich bin ein Döner"-Interpret selbst die Begründung.

"Ich habe andere Werte und denke mir: Ist es das wert?", legt er philosophierend nach. Seine Freundin Carina argumentiert bodenständiger: "Bloß weg hier von diesen Menschen!" Die übrigen Kandidaten trauern eher reserviert: "Reisende soll man nicht aufhalten", schickt Maurice Dziwak seinem einstigen "Ziehvater" noch hinterher.

Aleks Petrovic gibt Durchhalteparolen aus

Auch Schauspielerin Pia Tillmann hadert. Mit dem Finale vor Augen mehren sich auch bei ihr die Zweifel am Aufenthalt in Deutschlands gruseligster WG: "Klar, es sind 50.000 Euro, aber so was über sich ergehen zu lassen für Geld, finde ich halt eher schwierig."

Eher schwierig, um nicht zu sagen grottenschlecht, findet auch Vanessa Nwattu die aktuelle Lage: "Das ist der menschliche Abgrund, wo ich hier bin", klagt die 23-Jährige ihrem Kritik gewohnten Freund Aleks Petrovic. "Je mehr Hate ich spüre, umso mehr blühe ich auf", gibt der ihr zu verstehen. Vanessa Wunsch, das "Sommerhaus" ebenfalls zu verlassen ("Ich will nicht mehr kämpfen"), beantwortet er mit Durchhalteparolen aus dem "Tschakka! Du schaffst es!"-Universum.

Bei den Spielen brüllt Maurice wie gewohnt seine Freundin Ricarda an. Tenor: Du machst das alles falsch! Nur darum verlieren wir. Doch auch Nachrückerin Hanna Sökeland kommandiert ihre Freundin Jessi herum wie eine Gefreite. Mit vereinten Kräften sollen sie eigentlich Styroporsteine zusammendrücken. "Nicht bewegen! Du sollst dich erst bewegen, wenn ich das sage!", brüllt die Siegerin von "Princess Charming" 2022 ihre Auserwählte an - alles andere als charmant.

Hanna und Maurice auf einer Wellenlänge

Nachdem Jessi minutenlang geschwiegen hat, zischt sie irgendwann "Halt's Maul jetzt!" Auf dem Rückweg bohrt Hanna jedoch weiter und wirft ihrer Freundin vor, die Sache nicht ernst genug zu nehmen: "Es geht um 50.00 Euro. Weißt du überhaupt, wie viel Geld das ist?", provoziert sie Jessi. Die hat die einzig richtige Antwort auf so viel Hybris: "Nee, weiß ich nicht."

Im Haus finden sie zusammen: Menschen, die offenbar meinen, ihre Partner/innen seien irgendwie viel blöder als sie selbst. Der Macho, der noch im Hotel Mama wohnt und die lesbische Frau, die sich im Playboy zeigte. "Mit der kann man einfach gut reden", lobt Obermotzkopf Maurice Hanna. Im Subext schwingt mit: "Nicht so wie mit Ricarda." Andere Bonding-Themen der beiden Reality-TV-Sternchen: Haare (Maurice zu Hanna: "Deine liegen irgendwie immer gut") und sekundäre Geschlechtsteile ("Hanna zu Maurice: "Frauen gucken genauso auf Arsch und Brüste wie Männer").

Die Trennung zwischen Ricarda und Maurice deutet sich in dieser Folge schon massiv an: "Draußen haben wir ja keine Spiele", erkennt er 24-Jährige, und ein Hauch von Selbsterkenntnis weht durchs "Sommerhaus": "Optisch sind wir so ein schönes Paar aber die Kommunikation ist katastrophal", findet Maurice. Ricarda hatte ihm kurz zuvor empfohlen: "Red' doch lieber mit der Tanne da!"

Intimfeinde Aleks und Serkan plötzlich vereint

Auch das sonst so harmonische Paar Justine und Arben streitet. Er will sich in Ruhe auf die Spiele konzentrieren, sie will angefeuert werden und fühlt sich von ihm ignoriert. Arben sei "schon wieder genau so wie zu Hause", klagt Justine und überrascht dann alle mit der rätselhaften Aussage: "Jetzt fällt die Facette!", vermutlich war die Fassade gemeint. Als Ricarda ihr dann noch erzählt, dass Aleks und Vanessa ja Werbung für ihre Nominierung betrieben hätten, hat Justine auch die Schnauze voll und beschließt, niemandem mehr zu trauen - außer ihrem Arben: "Umarme mich mal!" bietet sie einen Waffenstillstand an. Er: "Das heißt 'Umarm' mich mal, bitte!'"

Die Nominierung sorgt dann doch noch einmal für Aufregung: Maurice und Ricarda sowie Pia und Zico vereinen jeweils drei Stimmen gegen sich. Die Regie ruft Aleks und Serkan in den Interviewraum. Dort wird ihnen eröffnet, dass sie (als Spielgewinner) gemeinsam entscheiden sollen, wer das Haus verlasen muss. Serkan fackelt nicht lange: "Du kannst dir ja überlegen, ob du lieber gegen Zico und Pia oder Maurice und Ricarda im Finale kämpfen willst", taktiert der "Puppenspieler" erneut.

"Ich muss dir Recht geben", sagt Aleks und man wundert sich, dass die beiden doch fähig sind, normal miteinander zu reden. "Er hatte die besseren Argumente", erklärt Aleks seiner staunenden Freundin und den TV-Zuschauern. Die ausgebooteten Pia und Zico finden die neue Allianz alles andere als gesund: "Verlogene Pisse hier", schimpft Pia. In einer Woche ist Finale.