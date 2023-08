In der Länderspielpause im September strebt das DFB-Team die längst erhoffte Trendwende an. Schließlich will die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bei der Heim-EM 2024 hoch hinaus. Wie MagentaTV die Berichterstattung rund um das Großevent plant, verrieten die Verantwortlichen am Dienstag.

Raus aus der fußballerischen Ödnis, zurück an die Weltspitze: Bei den letzten drei Turnieren war für die DFB-Elf zweimal nach der Vorrunde, einmal nach dem Achtelfinale Schluss. Die verheerende Bilanz der Nationalmannschaft lautet drei Siege in den letzten zehn Turnierspielen. Und doch ist die Hoffnung mit Blick auf die kommende EM groß, die noch dazu im eigenen Land stattfindet. Auch die Telekom und deren Streamingdienst MagentaTV hoffen auf eine erfolgreiche EM 2024 in Deutschland. Am Dienstag präsentierten die Verantwortlichen im Kölner RheinEnergieSTADION ihre Pläne für das Turnier, das bei der Telekom unter dem Motto "Sommermärchen 2.0" steht.

Das bestätigte auch Michael Hagspihl, der bei der Telekom globale Partnerschaften verantwortet: "Wenn man eine EM im eigenen Land hat, ist es bei der Telekom unser Ansinnen, ein zweites Sommermärchen in Deutschland zu gewährleisten." Dazu setzt die Telekom auf ein Drei-Säulen-Modell, das neben der digitalen Infrastruktur für das gesamte Turnier auch die Medienrechte und das Sponsoring umfasst. "Wir sind das Skelett der Europameisterschaft", betonte Hagspihl.

RTL zeigt erstmals EM-Spiele live im Free-TV

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden, wies ebenfalls auf den besonderen Stellenwert der Heim-EM hin, die er als "das Sportereignis in Deutschland für die nächsten Jahre" bezeichnete. Er hofft auf "ein Fußballfest" und "ein unverwechselbares Erlebnis". Alle 51 Spiele des Turniers werden live bei MagentaTV zu sehen sein. "Wer alle Spiele sehen will, der kommt an MagentaTV nicht vorbei", betonte Metze und verwies auf fünf Exklusivspiele, die es ausschließlich bei MagentaTV zu sehen gibt.

Inhaltlich versprach Metze "höchste Sportkompetenz in Kombination mit den innovativsten Konzepten". Dahingehend werde man bis zu zwölf Stunden täglich auf drei Sendern berichten. Neben einer Taktikperspektive wird es auch Reaction-Show für die junge Zielgruppe geben. Dazu erwartet Fußballfans bei Parallelspielen eine Konferenz.

Stephan Schmitter von RTL Deutschland freute sich derweil über eine "vollumfängliche Produktionspartnerschaft" der Telekom mit RTL. Teil der Partnerschaft ist auch das 360-Grad-Studio, das eigens für die NFL-Übertragungen von RTL gebaut wurde und auch für die EM genutzt wird. Außerdem zeigt RTL erstmals in der Sendergeschichte zwölf EM-Spiele im Free-TV. Daneben sicherte sich der Kölner Sender die Rechte an bis zu sechsminütigen Highlight-Clips, die direkt nach Abpfiff bei RTL, RTL+ und digital gezeigt werden dürfen.

Johannes B. Kerner verspürt schon "das Kribbeln" vor der EM 2024

Johannes B. Kerner wird erneut als Moderator der Rahmenberichterstattung von MagentaTV bei der EM 2024 im Einsatz sein. "Das Kribbeln geht jetzt langsam los", sagte er bei dem Medienevent in Köln. Er machte im DFB-Team "eine Menge guter Fußballer" aus. Jetzt zähle es, aus dieser Gruppe ein gutes Team zu formen. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Funke überspringt und es eine geile Fußball-Party in Deutschland wird", blickte Kerner optimistisch auf das Heimturnier. Journalistisch sei ihm, wie schon bei der EM 2021, Folgendes wichtig: "Wir sagen, was zu sagen ist, und wir fragen, was zu fragen ist."

Kurz und knapp zusammengefasst bedeutet die Verteilung der Übertragungsrechte, dass alle 51 Spiele nur via MagentaTV live zu sehen sein werden, allerdings nur fünf davon exklusiv. Neben zwölf Spielen bei RTL im Free-TV teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF insgesamt 34 Spiele zu gleichen Teilen auf.