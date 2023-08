Obwohl Selena Gomez mit ihrem neuen Studioalbum noch nicht fertig ist, können sich Fans trotzdem jetzt schon auf musikalischen Nachschub der Sängerin und Schauspielerin freuen: Mit "Single Soon" hat die 31-Jährige einen neuen Song mitsamt Video veröffentlicht.

Zwar war Selena Gomez in den letzten Jahren an vielen musikalischen Projekten - wie beim Remix für den Song "Calm Down" von Rema - beteiligt, auf ein neues Album warten ihre Fans aber schon eine ganze Weile: Gomez' letztes Studioalbum "Rare" ist 2020 erschienen. Doch die Geduld scheint sich ausgezahlt zu haben: Obwohl die 31-Jährige mit ihrer dritten Platte bei Interscope Records noch nicht fertig ist, veröffentlichte sie heute ihre neue Single "Single Soon".

Vor wenigen Stunden wurde das Musikvideo zum Song auf YouTube veröffentlicht. Sowohl der Clip als auch die Beats versprühen Sommervibes und gute Laune. In dem Lied sing Gomez über die Freude über eine Sommerromanze, ist aber auch bereit, die Beziehung wieder zu beenden, wenn der Sommer zu Ende geht.

"Das Thema ist generell Freiheit"

Ob "Single Soon" Teil ihres neuen Albums sein wird, ist noch nicht bekannt. Doch die Chancen könnten gut stehen. Im Februar verriet Gomez in einem "Vanity Fair"-Interview, dass ihre kommende Musik fröhlicher sein werde als ihre vorherigen Veröffentlichungen. Diese Beschreibung trifft auf "Single Soon" definitiv zu.

"Wenn es nach mir ginge, würde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang Balladen schreiben, aber ich möchte Musik produzieren, die die Leute zum Lächeln bringt", erklärte sie. "Die Musik, die ich im Moment mache, handelt von realen Dingen, die ich gerade durchmache. Sie ist wirklich kraftvoll, stark und sehr poppig. Das Thema ist generell Freiheit - Freiheit von Beziehungen, Freiheit von der Dunkelheit."

Allgemein ist von Selena Gomez wieder viel zu hören - und auch zu sehen. So erschien 2022 nicht nur ihr Dokumentarfilm "Selena Gomez: My Mind & Me", sie ist auch seit 2021 in der Serie "Only Murders in the Building" (mit Martin Short und Steve Martin) zu sehen. Zudem steckt das Multitalent auch viel Zeit in ihre gefeierte Make-up-Marke "Rare Beauty".