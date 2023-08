Sony erhöht die Preise für alle drei PlayStation Plus-Abo-Modelle - teils massiv. Wer künftig auf seiner PS5 online zocken möchte, muss bis zu 32 Euro mehr pro Jahr bezahlen. Und das ohne offizielle Begründung seitens Sony.

Sony dreht bei seinen Abo-Diensten gewaltig an der Preisschraube. Wer künftig online auf der PlayStation spielen und den Gameskatalog nutzen möchte, muss ab 6. September tiefer in die Tasche greifen.

Vor allem das Jahres-Abo wird in allen drei Varianten - Essential, Extra und Premium - drastisch teurer. So kostet das Jahres-Abo von PlayStation Plus Essential künftig 71,99 Euro statt bisher 59,99 Euro. Für PlayStation Plus Extra muss 125,99 Euro statt 99,99 Euro bezahlt werden. Und bei der Buchung von PlayStation Plus Premium werden satte 151,99 Euro statt 119,99 Euro fällig - 32 Euro mehr.

Konstant bleiben die Preise für die Buchung von einzelnen Monaten oder Drei-Monats-Paketen. So kostet ein Monat PlayStation Plus Essential weiterhin 8,99 Euro, während das Drei-Monatspaket 24,99 Euro zu Buche schlägt. Die Abo-Variante Extra kostet für einen Monat 13,99 Euro, bei drei Monaten Laufzeit 39,99 Euro. Für die Premium-Variante schließlich fallen für einen Monat 16,99 Euro an und für drei Monate 49,99 Euro.

Strafe für loyale Abonnenten?

Erklärt hat Sony diese Preisänderung "nebenbei" in der Ankündigung der drei neuen Gratis-Spiele für den September im PlayStation-Blog. "Die neuen Preise für die 12-Monats-Abos bleiben weiterhin auf den Monat gerechnet günstiger als der Kauf einer 1-Monats- oder 3-Monats-Mitgliedschaft", betont man und liefert als lapidare Erklärung: "Die Preisanpassung wird uns ermöglichen, weiterhin hochwertige Spiele und wertvolle Vorteile für unser Playstation-Plus-Abo anbieten zu können." Der Analyst Mat Piscatella sieht in den stagnierenden Nutzerzahlen die Ursache für die Erhöhung.

Die Preise ändern sich für Bestandskunden nicht sofort, sondern bei der nächsten Jahresabrechnung nach dem 6. November. Wer jedoch ab 6. September Änderungen an seinem bestehenden Abo vornimmt, indem der die Stufe wechselt oder die Laufzeit ändert, rutscht ebenfalls in die neuen Preisklassen.

Sony hatte seine Abo-Struktur im letzten Jahr überarbeitet: Den Online-Service und drei Gratis-Spiele bekommen Nutzer bereits mit dem Basis-Angebot PlayStation Plus Essential. Wer die Variante Extra wählt, erhält zusätzlich Zugriff auf einen Spielekatalog mit Hunderten von Games. Abonnenten von Premium schließlich können ergänzend auch Spiele testen und über die Cloud streamen.

