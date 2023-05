Vom Gamer zum Profi-Rennfahrer: "Gran Turismo" ist keine Games-Verfilmung im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr eine Erfolgsgeschichte aus Sonys "GT Academy", wo junge Racing-Talente den Controller gegen ein echtes Lenkrad eintauschen und den Grundstein für eine Profi-Karriere legen können.

Sony dreht am ganz großen Entertainment-Rad: Nach dem "Uncharted"-Kinoerfolg und neben der Umsetzung des PlayStation-Hits "The Last of Us" stehen derzeit noch eine Reihe anderer Titel auf dem Drehplan. Beim "Ghost of Tsushima"-Film soll der für "John Wick" bekannte Chad Stahelski Regie führen. Das Endzeit-Abenteuer "Horizon Zero Dawn" wird, wie man unlängst ankündigte, in Kooperation mit Netflix adaptiert. "God of War" soll später wiederum bei Amazon Prime Video laufen und laut den Produzenten "unglaublich nahe" am Original sein.

Der Kinostartlinie am nächsten ist jedoch "Gran Turismo" - ein Film, weniger über das Spiel selbst als über Sonys ins Leben gerufene GT Acedemy, wo junge Racing-Talente den Controller gegen ein echtes Lenkrad eintauschen und den Grundstein für eine Profi-Karriere legen können. Das Projekt entstand unter der Regie von Neil Bloomkamp ("District 9") und soll im August anlaufen.

"Ich war während meiner gesamten Karriere auch Videospielen in vielerlei Hinsicht sehr nahe, und ich war noch nie auf etwas wie 'Gran Turismo' gestoßen, wo der Film selbst das Spiel als Spiel behandelt", erklärt Bloomkamp. "Es basiert auf einer wahren Geschichte über Jann Mardenborough, der das Fahren lernte, indem er das Spiel spielte, bevor er im wirklichen Leben professionell fuhr und gegen andere echte Fahrer antrat. Es ist einfach eine erstaunliche Geschichte."

Besagter Gamer, gespielt von Archie Madewke, wird von einem Marketing-Manager (Orlando Bloom, "Herr der Ringe") entdeckt und soll in der GT Academy den Sprung vom virtuellen Rennen in den realen Rennsport meistern. Dort ist die Skepsis unter den Trainern und "echten" Rennfahreren zunächst groß. Ex-Spice-Girl Geri Halliwell-Horner und Djimon Hounsou mimen die Eltern des Nachwuchs-Flitzers. David Harbour ("Stranger Things") verkörpert den Trainer des Nachwuchstalents, Daniel Puig spielt dessen Bruder und Josha Stradowski den Rivalen des Helden.

Die Reaktionen auf den ersten Trailer fallen durchaus positiv aus: "Ich hätte niemals gedacht, dass es so gut wird", ist in der Kommentarleiste von Youtube unter anderem zu lesen. Fans hatten offenbar eine deutlich unglaubwürdigere und Klischee-beladene Umsetzung erwartet.