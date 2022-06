Nach dem "Uncharted"-Kinofilm und der "The Last of Us"-Serie sind die nächsten Adaptionen von PlayStation-Spielen bereits in der Mache. Unter anderen TV-Serien zu "Horizon Zero Dawn", "God of War" und "Gran Turismo". Amazon und Netflix werden sie zeigen.

Immer mehr PlayStation-Spiele dienen als Vorlage für die Kinoleinwand, TV- oder Streaming-Serien. Nach dem Kino-Erfolg "Uncharted" und der sich bereits im Dreh befindlichen Serie zu "The Last of Us" stehen die nächsten Projekte bereits in den Startlöchern. Eine Filmumsetzung des Open-World-Samurai-Spektakels "Ghost of Tsushima" sowie eine TV-Serie zur rabiaten Raserei "Twisted Metal" waren ebenfalls bereits bekannt. Neu sind jedoch Serien, deren Storys auf "Horizon Zero Dawn", "God of War" und "Gran Turismo" basieren. In einem Q&A während des unternehmensinternen Business Segment Briefings 2022 erklärte der Sony Pictures Entertainment-CEO Tony Vinciquerra, dass Sony derzeit insgesamt zehn Film- und Serien-Projekte entwickelt, die von den firmeneigenen Exklusiv-Spielen inspiriert sind.

Amazon Prime und Netflix zeigen Spiele-Verfilmungen

Während "Horizon Zero Dawn" in Kooperation mit Netflix entsteht, soll "God of War" später bei Amazon Prime Video laufen. Wo man die Serie zum Rennspiel "Gran Turismo" begutachten kann, ist derzeit noch unklar.

Ebenso offen bleibt die Frage, welche anderen Games noch als Vorlagen für Verfilmungen dienen werden, in welchem Stadium der Produktion sich die bereits namentlich bekannten Projekte befinden und wann sie veröffentlicht werden.

Insider gehen davon aus, dass dies für die drei frisch angekündigten Spiele-Adaptionen frühestens 2023 der Fall sein wird. Das bereits seit längerem bekannte "The Last of Us"-Serienprojekt des Senders HBO soll Anfang 2023 starten. Pedro Pascal ("The Mandalorian") und Bella Ramsey ("Game of Thrones") sind die Hauptdarsteller. Als sicher gilt auch eine Fortsetzung des überaus erfolgreichen "Uncharted"-Kinoabenteuers mit Tom Holland und Mark Wahlberg - auch wenn dieser bei der Kritik nicht allzu gut wegkam.