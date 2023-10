"Es wird nur noch Verlierer geben": Sony Kraus äußert sich erstmals zu den Terroranschlägen in Israel, sie selbst war währenddessen bei Freunden in Tel Aviv vor Ort. In einer Videobotschaft zeigt sich die Moderatorin sehr bewegt und bekundet ihre Solidarität mit den Opfern.

Die Angriffe der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas haben Israel und die Welt erschüttert. Zahlreiche Berichte über hohe Opferzahlen und Geiselnahmen dominieren derzeit die Berichterstattung. Nun meldet sich auch Sonya Kraus in einem kurzen Videobeitrag auf Instagram zu Wort. Die 50-jährige Moderatorin ist gerade erst von einer Reise nach Israel zurückgekehrt, nachdem sie Freunde in Tel Aviv besucht hat. "Gestern bin ich mit meiner Familie aus Tel Aviv zurückgekommen, nachdem wir die 24 Stunden zuvor großteils im Luftschutzbunker verbracht haben", erinnert sich die Moderatorin an die Geschehnisse. "Terror ist Terror - ohne Wenn und Aber. Dafür gibt es keine Entschuldigung! Kein 'Ja, aber...'!" - denn Konsequenzen für das eigene Volk seien den Terroristen egal. Ihre Beobachtungen vor Ort: Die ganze Region leide. "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mir mein Herz schmerzt." Moderatorin zeigt sich solidarisch Tel Aviv sei "eine so unfassbar freie, westliche, offene Stadt", das Erlebte werde sie nie vergessen. Auch wenn die Stadt selbst durch den Iron Dome, ein mobiles bodengestütztes Raketenabwehrsystem, relativ gut geschützt ist. Die Bilder verstörten Kraus zutiefst: "Mir ist jetzt erst klar geworden, womit die Israelis tagtäglich zu kämpfen haben", zeigt sich die Blondine sichtlich berührt. "Auch das, was ich auf deutschen Straßen sehe: Mir bricht das Herz und ich bin echt ein Sonnenschein." Im Rahmen der Video-Botschaft lässt die Moderatorin ihren Gefühlen freien Lauf: Ihr sei schleierhaft, wie man so sehr eine ganze Region destabilisieren könne. "Es wird erst Frieden geben, wenn Radikale ihre Kinder mehr lieben, als sie ihre Feinde hassen. Es wird nur noch Verlierer geben." Kraus ist nicht die einzige deutsche Moderatorin, die sich solidarisch mit den Opfern zeigt und versucht, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Auch Andrea Kiewel, die seit einigen Jahren in Tel Aviv lebt, äußerte sich zur Eskalation. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sonya Kraus (@sonyakraus)