Vor wenigen Tagen machte Social Media-Star und Fitness-Influencerin Sophia Thiel ihre Trennung von ihrem Freund Raphael Birchner bekannt. In einem Interview erklärte sie nun ihre Entscheidung.

Seit Jahren gehört Sophia Thiel zu den bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland, auf Instagram folgen ihr 1,3 Millionen Menschen. Neben ihren Tipps über Sport gewährt sie auch Einblicke in ihr Privatleben. Kürzlich machte sie die Trennung von ihrem Freund Raphael Birchner öffentlich, mit dem sie drei Jahre zusammen war. Warum sich beide für diesen Schritt entschieden haben, verriet sie bei einem Gespräch mit RTL.

"Manchmal wiederholen sich gewisse Reibungspunkte"

"Es liegt in der Natur der Sache, dass zu einer guten Beziehung auch immer ein gutes Stück Arbeit gehört", erklärte sie. Zwar sei ihr bewusst, dass sich "im Wirrwarr des Lebens" schon "hin und wieder auch gerne mal ein Streit" entwickeln würde. Dennoch: "Manchmal wiederholen sich gewisse Reibungspunkte, und man dreht sich gemeinsam im Kreis." Diese Tatsache kann dafür stehen, dass "einige grundlegende Vorstellungen, weil sie so vielfältig sein können, in unterschiedliche Richtungen gehen".

Abschließend fügte die 28-Jährige hinzu: "Und dann ist es manchmal doch die Rationalität, die einem inmitten von Gefühlen zeigt, dass sich zwei Menschen womöglich einen Gefallen tun, wenn sie sich dazu entschieden, nach einer gemeinsamen Zeit wieder getrennte Wege zu gehen."

Bereits in ihrem Podcast "4 Brüste für ein Halleluja" hatte Thiel erklärt, dass es ein "längerer Prozess" war, "der sich angebahnt hat". Trotzdem scheint die Trennung auch an ihr nicht spurlos vorbeizugehen. Auf Instagram teilte sie ein Video, wo sie im Training zu sehen ist. Darunter schrieb sie: "Was hilft euch bei einem gebrochenen Herzen?"