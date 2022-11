Durch "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" und "The Sopranos" schaffte Michael Imperioli seinen internationalen Durchbruch und ist bis heute ein gefeierter Schauspieler. Nun spricht er über aktuelle Projekte und verrät, an welche italienische Region er sein Herz verschenkt hat.

An der Seite von Oscar-Gewinner Joe Pesci feierte er 1990 im Kultstreifen "GoodFellas" seinen großen internationalen Durchbruch. Noch heute schwärmt Michael Imperioli über die Rolle seines Lebens: "Ich wollte diesen Job um jeden Preis. Es war schließlich ein Film von Martin Scorsese", sagte er in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau. Nach mehreren erfolgreichen Rollen schaffte es der heute 56-Jährige nur neun Jahre später zum endgültigen Kultstatus. Als Christopher Moltisanti sorgte er in der TV-Show "The Sopranos" als hitzköpfiger Gangster für Angst und Schrecken. Im Jahr 2004 gewann Imperioli für seine Rolle als Mafia-Mitglied sogar einen Emmy als "Bester Nebendarsteller". Aktuell zeigt sich der Schauspieler aber von einer völlig neuen Seite ...

Als Dominic Di Grasso feiert er in der zweiten Staffel der gefeierten US-Serie "The White Lotus" (zu sehen auf Sky und über WOW auch auf Deutsch) sein Debüt - und das mit großem Erfolg. Gegenüber teleschau erklärte der Hollywoodstar, was ihn zu dem TV-Projekt geführt hat: "Ich war begeistert davon, wie innerhalb der Serie Menschen mit Fehlern und Macken nicht als einfache Bösewichte, sondern als normale Menschen dargestellt wurden. Die Serie ist extrem lustig, aber auch hin und wieder verstörend. Es ist einfach ein stimmiges Gesamtpaket!"

"Für ihn sind beide Seiten zu extrem"

In der zweiten Staffel der gefeierten Serie geht es heiß her - und der Fokus liegt vor allem auf einem Thema: Sex. Im Interview verriet Imperioli: "Wir sehen drei Generationen von Männern und die Art und Weise, wie sie mit dem Thema Sex umgehen. Meine Serienfigur steht zwischen der alten und der neuen Generation - zwischen diesem absoluten Macho-Gehabe und der #MeToo-Bewegung. Für ihn sind beide Seiten zu extrem. Doch Fakt an der Sache ist, alle Menschen werden älter - trotzdem wollen wir alle unser Leben, oder auch Sexleben, genießen."

Imperioli, der selbst italienische Wurzeln hat, ist privat längst angekommen. Seit 1995 ist er mit Ehefrau Victoria verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Gegenüber teleschau schwärmte der Schauspieler von den gemeinsamen Familienurlauben in Italien: "Meine Frau, meine Kinder und ich waren 2015 gemeinsam auf Sizilien. Ich kannte dementsprechend schon viele Orte, an denen wir jetzt für 'The White Lotus' gedreht haben."

"Hat mich glücklich gemacht, mit einem wahren Freund diese Zeit zu verbringen"

Dort war besonders die Zusammenarbeit mit Emmy-Gewinner und Schauspielkollege F. Murray Abraham eine große Freude für den 56-Jährigen, wie er im Interview verriet: "Murray und ich haben uns jeden Abend in einem sizilianischen Restaurant getroffen und dort gemeinsam gegessen. Es hat mich so glücklich gemacht, mit einem wahren Freund diese Zeit zu verbringen und der italienischen Welt zuzusehen, wie sie an uns vorbeigingen. Wir hatten am Ende der Dreharbeiten unseren eigenen Tisch, der uns vom Wirt zugewiesen wurde. Er hat uns sogar angeboten, jederzeit wiederzukommen und in seinem leeren Apartment zu wohnen."

Michael Imperioli ergänzte abschließend mit einem breiten Grinsen: "Sizilien ist ein wunderschöner Ort und ganz anders im Vergleich zum Rest von Italien. Ich könnte dort für immer bleiben und würde am liebsten jeden Film und jede Serie dort drehen."