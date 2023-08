Superstar Adele kämpft mit Rückenschmerzen: Während eines Auftritts in Las Vegas soll die Sängerin sogar hinter der Bühne zusammengebrochen sein, wie sie nun ihren Fans berichtete.

Superstar Adele wird regelmäßig von Rückenschmerzen geplagt - wie sehr, offenbarte die Sängerin nun während eines Konzertes, das sie abermals wegen der Beschwerden unterbrechen musste: "Ich werde mich hinsetzen und meinem Ischias eine Pause gönnen", zitierte die britische Zeitung "The Sun" die 35-Jährige. Dann habe die Sängerin ihren Fans von einem Vorfall zu Jahresbeginn berichtet.

Während ihrer Konzertreihe in Las Vegas, erzählte Adele, habe sie aufgrund eines Ischiasanfalls einen Zusammenbruch hinter der Bühne erlitten. Die Sängerin berichtete, dass ein Mitglied ihres Produktionsteams sie bewegungsunfähig fand, nachdem ihr Wirbelsäulenleiden akut geworden war. "Sie haben meinen gesamten Körper vom Boden aufgehoben", teilte sie dem Publikum mit.

Gezwungen zu "watscheln"

Nach einer einmonatigen Auszeit trat Adele kürzlich wieder im Colosseum des Caesars Palace auf, wo ihre Show "Weekends With Adele" noch bis November läuft. Die Sängerin hatte bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung oft gezwungen sei, "zu watscheln". Dieses Leiden kann Schmerzen im unteren Rückenbereich verursachen, die sich bis in ein oder beide Beine ziehen können.

Um die Symptome zu lindern, versuchte sie, im Fitnessstudio ihrer Beverly-Hills-Villa zu trainieren. Aber bald darauf trat ein Rückschlag ein. Sie sagte: "Anfang dieses Jahres begann ich, über meinen Ischias zu prahlen, weil ich ihn nicht mehr spürte. Dann brachte Gott ihn zurück."