Céline Dion leidet an einer Nervenkrankheit, dem Stiff-Person-Syndrom. Nun gab Dions Schwester ein Update über den Zustand der Kanadierin.

Im vergangenen Jahr gab Céline Dion bekannt, an einer unheilbaren, seltenen Erkrankung zu leiden. Seither war es still geworden um die 55-Jährige. In einem Interview sprach nun die Schwester der Sängerin über Dions Gesundheitszustand.