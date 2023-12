Bereits in der Vergangenheit hatte Schauspielerin Ingrid Steeger immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun wurde die 76-Jährige in eine Klinik eingeliefert.

Fans sorgen sich um Ingrid Steeger: Laut "Bild"-Berichten wurde der "Klimbim"-Star am Dienstag ins Klinikum Bad Hersfeld in Hessen eingeliefert. Dort befinde sich die 76-Jährige nun in einem Pflegeheim.

Einen Tag nach ihrer Einweisung sprach Steeger selbst mit "Bild" über ihren Zustand. "Ich habe einen Darmverschluss, es geht mir nicht gut. Ich hoffe das Beste." Sie hätte starke Bauchschmerzen gehabt "Ich werde nicht operiert, das wird mit Tabletten gemacht. Ich bleibe erst mal bis Freitag in der Klinik."

Auch Reality-Star Manuela Mock, eine langjährige Freundin der Schauspielerin, zeigte sich gegenüber "Bild" besorgt: "Ich hoffe, dass ein Wunder geschieht. Ich bin so glücklich, sie in meinem Leben zu haben. Die Ingrid ist so ein toller Mensch, aber leider schwer krank."

"Mein Herz blieb zwei Minuten lang stehen"

Bereits vor drei Jahren musste Steeger einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Bei einem Spaziergang mit einem Freund einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden: "Es war knapp. Ich war fast tot", sagte sie damals der "Bild", "Mein Herz blieb zwei Minuten lang stehen. Guido hat mich reanimiert. Ich hatte großes Glück."

Zuletzt hatte Steeger im Sommer gegenüber "Bild" erklärt, dass es ihr "schlecht" gehe. Zum damaligen Zeitpunkt habe die Darstellerin nach eigenen Angaben nur noch 35 Kilogramm gewogen und sei nicht mehr in der Lage gewesen, richtig zu laufen.