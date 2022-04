Es ist ein Schock für viele Britpop-Fans: Gitarrist Paul Arthurs, der zu den Gründungsmitgliedern von Oasis gehört, hat Krebs. Dies teilte der 56-Jährige am Dienstag via Twitter mit: "Ich werde für eine Weile eine Pause vom Spielen einlegen", schrieb er. "Bei mir wurde ein Tonsillenkarzinom diagnostiziert".

Bei der Krankheit handelt es sich um einen Tumor im Mundrachen. Doch der als "Bonehead" bekannte Glatzkopf bleibt optimistisch: "Die gute Nachricht ist, dass es behandelbar ist und ich bald mit einer Behandlung beginnen werde". Er verspricht, seine Fans auf dem Laufenden zu halten.

An den für Sommer geplanten Konzerten mit dem befreundeten Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher wird er nicht teilnehmen können: "Ich finde es schade, dass ich die Auftritte mit Liam und der Band verpasse", twittert Arthurs: "Habt einen schönen Sommer und genießt die Konzerte, wenn ihr hingeht, wir sehen uns bald wieder!"

Liam Gallagher, der mit Arthurs auch nach dessen Ausstieg bei Oasis im Jahr 1999 eng befreundet blieb, reagierte mit Genesungswünschen: "Ich sende große Liebe an den einzigartigen Bonehead und seine Familie", twitterte er: "Ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Du wirst schon bald wieder mit uns auf der Bühne stehen."

Zusammen mit dem Bassisten Paul "Guigsy" McGuigan, dem Schlagzeuger Tony McCaroll sowie den Brüdern Liam und Noel Gallagher gründete Paul "Bonehead" Arthurs 1991 Oasis. Mit Hits wie "Wonderwall" oder "Don't Look Back In Anger" prägte die Band eine ganze Generation. Infolge eines Streits zwischen den Gallagher-Brüdern trennte sich die Band im Jahr 2009.

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x