2021 verließ Steve Harwell die Erfolgsband Smash Mouth wegen gesundheitlicher Probleme. Wie US-Medien berichten, liegt der Sänger nun im Sterben: Nach einem lebenslangen Kampf mit Alkoholproblemen rechnen die Ärzte mit Leberversagen in wenigen Tagen.

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Steve Harwell, Sänger der Pop-Rock-Band Smash Mouth, liegt im Sterben. Das berichtet das amerikanische Promi-Portal "TMZ". Der Manager des Sängers habe die Neuigkeiten bestätigt: Harwell habe das letzte Stadium eines Leberversagens erreicht. Noch vor kurzem sei er deswegen in einem Krankenhaus behandelt worden, doch nun sei innerhalb weniger Tage mit seinem Tod zu rechnen.

Nun befinde er sich in einem Hospiz, wo er seine letzte Ruhe finden solle. Seine Freunde und Familie hätten sich in den letzten Tagen bereits von dem 56-Jährigen verabschiedet.

Harwells Gesundheit soll stark unter seinem Alkohol- und Drogenmissbrauch gelitten haben. 2021 machte der Sänger Schlagzeilen, als er bei einem Auftritt von Smash Mouth betrunken und desorientiert wirkte und das Publikum beschimpfte. Kurz darauf gab er aufgrund von gesundheitlichen Problemen seinen Ausstieg aus der Gruppe bekannt.

Smash Mouth hatten Ende der 90er- sowie Anfang der 2000er-Jahre einige Hits. 1997 hatten sie mit der Single "Walking on the Sun" ihren Durchbruch. Zwei weitere Songs - "All Star" und ein Cover des Monkees-Klassikers "I'm a Believer" - gewannen durch ihren Einsatz im ersten "Shrek"-Film an Popularität.