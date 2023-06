Die Clankriminalität in Deutschland hat mit den jüngsten Ausschreitungen in Essen und Castrop-Rauxel einen neuen Höhepunkt erreicht. Bei "Markus Lanz" sprach Islamwissenschaftler Ralph Ghadban über die möglichen Ursachen, während SPD-Politiker Sebastian Fiedler die Fehler in der Regierung suchte.

Der bewaffnete Aufstand der Söldnertruppe Wagner gegen die russische Regierung sorgte jüngst für weltweite Aufregung. Bis heute ist unklar, wie und warum es nach nur 24 Stunden zum plötzlichen Rückzug der Wagner-Söldner kam. Zudem ist unklar, wo sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin aktuell aufhält. Bei "Markus Lanz" gab Alice Bota ihre Einschätzung ab und warnte vor der Verrohung der russischen Gesellschaft.

Über den jüngsten Aufstand der Wagner-Söldner sagte die Journalistin zunächst, dass es sich hierbei sicher nur um "die Spitze des Eisbergs" handle. Bis heute gebe es unzählige Gerüchte und Spekulationen rund um den bewaffneten Aufstand, aber nur wenig klare Fakten. "Ich sehe noch nicht, dass sich der Nebel so richtig lichtet", stellte Bota mit ernstem Blick fest. Lanz wollte daraufhin von der Journalistin wissen, ob sich Prigoschin aktuell wirklich in Belarus aufhalte. Dies konnte Alice Bota nicht bestätigen und erklärte, dass Prigoschin erst kürzlich von Augenzeugen in St. Petersburg gesichtet worden sei.

Alice Bota über Prigoschin: "Das ist ein klassischer Kriegs-Profiteur"

Gleichzeitig warnte die Journalistin vor der Brutalität und Rache Putins: "Ich würde jetzt auch keine Wette darauf eingehen, wie lange der Mann noch zu leben hat." Bota erklärte weiter, dass es egal sei, ob Prigoschin auf offener Straße spaziere oder sich in einer Wohnung aufhalte, "wenn der Kreml beschlossen hat, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Prigoschin aus dem Weg geräumt werden sollte". Doch nicht nur Putin sei laut der Journalistin kaltblütig und brutal. Auch Prigoschin, der mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges "schwer reich gemacht" wurde, sei laut Bota unberechenbar.

"Das ist ein klassischer Kriegs-Profiteur", sagte Alice Bota im Gespräch mit Lanz. Sie ergänzte, dass Prigoschin auch häufig Lügen inszeniere, um selbst voranzukommen: "Was auf jeden Fall wahr ist: Dieser Mann ist grausam, skrupellos und er hat nicht nur Blut an den Händen, sondern seine Arme fischen förmlich im Blut." Auch die russische Gesellschaft sei laut Bota vom Angriffskrieg in der Ukraine schwer geschädigt worden. Sie warnte in dem Zusammenhang vor einer zunehmenden Verrohung der Bürger und erklärte: "Die Gewalt, die Russland an der Ukraine ausübt, fällt auf die russische Gesellschaft bitter zurück." Bota weiter: "Diese Zivilgesellschaft hat es so schwer wie seit Stalins Jahren nicht mehr, weil sie kriminalisiert wird."

SPD-Politiker Sebastian Fiedler: "Diese Politik der tausend Nadelstiche ist gescheitert"

Dies führte Markus Lanz dazu, auf die Kriminalitätsrate in Deutschland zu blicken. Der ZDF-Moderator stellte in dem Zusammenhang fest: "Irgendwie ist die Welt ein sehr gewalttätiger Ort geworden." Besonders die Fälle der Clankriminalität beschäftigten Lanz, nachdem es erst Mitte Juni zu brutal ausgetragenen Konflikten zwischen verfeindeten Familien in Castrop-Rauxel und Essen gekommen war. Journalistin Ursula Weidenfeld merkte dazu jedoch an: "Es ist nicht das erste Mal, und das Erstaunliche ist, dass das Entsetzen eben immer wieder neu da ist." Politologe Ralph Ghadban warnte daraufhin davor, "die Clankriminalität" lediglich als "strafrechtliche Angelegenheit" zu behandeln.

Laut des Islamwissenschaftlers sei die Ursache dafür an erster Stelle "ein Integrationsproblem". Markus Lanz wollte deshalb wissen: "Wie konnte sich diese Struktur und die ganze Kriminalität so verbreiten?" SPD-Politiker Sebastian Fiedler gab zu, dass es vor 2016 schwierig gewesen sei, öffentlich über Themen wie Clankriminalität zu sprechen: "Wir haben in der öffentlichen Debatte uns nicht getraut, (...) die Dinge so beim Namen zu nennen."

SPD-Politiker sieht fehlende Ressourcen bei Kampf gegen Clankriminalität

Er sehe zudem heftige Versäumnisse in der Regierung und kritisierte: "Diese Politik der tausend Nadelstiche ist gescheitert. (...) Es reicht eben nicht, jeden Tag eine Shisha-Bar-Razzia zu machen und vor den Augen der Öffentlichkeit zu präsentieren: Wir tun jetzt was." Im Gespräch mit Markus Lanz forderte Fiedler: "Es reicht nicht nur, die gesellschaftliche Debatte zu führen, sondern wir müssen sagen: In den Bundesländern fehlen die Ressourcen an allen Ecken und Kanten!"

Trotzdem äußerte sich Fiedler auch vorsichtig optimistisch. "Ich arbeite selber gerade intensiv mit daran, die Bundesregierung arbeitet auch daran, ein neues Instrument zu schaffen, was uns tatsächlich ein scharfes Schwert in die Hand gibt", versicherte der Politiker. Dank der Instrumente des Zivilverfahrens wolle man "mehr der durch Kriminalität erworbenen Kohle abschöpfen". Ins Visier wolle man unter anderem Schiffe, "teuere Autos" und Immobilien nehmen.