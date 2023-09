Dieses Leak sorgt für Aufsehen: Ein Xbox-Refresh der bestehenden Modelle sowie der geplante Release-Termin der nächsten Konsolengeneration wurden enthüllt. Heikel: Die sensiblen Informationen sollen von der US-Justiz versehentlich ins Netz gestellt worden sein.

Microsoft plant im kommenden Jahr offenbar ein Refresh seiner Konsolenmodelle Xbox Series X und S. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die der Softwareriese im Zuge der Gerichtsverhandlung gegen die FTC bezüglich der Übernahme von Activision eingereicht hatte - und die nun offenbar von der US-Justiz versehentlich ins Netz gestellt wurden.

Runde Sache: Series X mit neuem Innenleben und anderem Design

Demnach soll die zweite Evolutionstufe der Xbox Series X weniger Ecken und Kanten bieten und eine zylindrische Formensprache aufweisen. Möglich ist das Design, weil Microsoft auf das UHD-Blu-ray-Laufwerk verzichtet. Was viele Gamer als Manko definieren würden, preist Microsoft in dem geleakten Dokument als Fortschritt an: Die neue Series X sei "die stärkste Xbox aller Zeiten, nun "hinreißend ganz digital".

"Brooklyn will deliver 4K Gen9 console gaming with (..) a beautiful redesign that elevates the all-digital experience of the Xbox ecosystem."



Unredacted documents about a mid-gen Xbox Series X refresh have leaked #Xbox #XboxSeriesXhttps://t.co/utLm1gFBjS — Windows Central Gaming (@WinC_Gaming) September 19, 2023

Mehr Speicherplatz, kein Leistungsschub

Eine irreführende Formulierung, denn Leistungsverbesserungen sind nicht zu erwarten. Dafür gibt's mehr Speicherplatz. Zwei Terabyte sollen von Anfang an zur Verfügung stehen. Unterstützt werden obendrein die Drahtlos-Standards Wi-Fi6E und Bluetooth 5.2. Zudem soll die Konsole weniger Strom benötigen als der Vorgänger.

Das Design der neuen Series S-Varianten wird sich dem Leak zufolge nicht ändern, lediglich mehr Speicher als bisher (1 TB statt bisher 512 GB) sowie die moderneren Wi-Fi-und Bluetooth-Technologien kommen dazu. Der Refresh der beiden Konsolen ist für den Herbst 2024 geplant. Für die Series X-Varianten wird ein Preis von rund 500 Euro erwartet.

Außerdem will Microsoft das Cloud Gaming weiter vorantreiben: Dazu erscheint - wohl zeitgleich mit dem Konsolen-Refresh - ein neuer Controller, der sich ähnlich wie Googles Stadia-Controller direkt mit der Cloud verbinden kann. Der überarbeitete Controller soll zudem besseres haptisches Feedback und einen Beschleunigungssensor bieten. Spannendes Novum: Der Controller wird sich automatisch anschalten, wenn der Spieler ihn aufhebt.

Microsoft plant "Hybrid Gaming Plattform" für 2028

Last but not least verrät der Leak Microsofts Pläne für die Gaming-Zukunft nach der Series-Generation. Demnach werden die Next-Gen-Konsolen 2028 auf den Markt kommen. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von einer "Hybrid Gaming Plattform". So sollen Cloud Gaming und Hardware mehr denn je verschmelzen. Denkbar ist zudem, dass das Konsolen-OS mit mobilen Geräten vernetzt werden kann.

Microsoft hat sich bislang nicht zu der Veröffentlichung der sensiblen Daten geäußert, die auch eine Roadmap für eine Reihe von Games-Veröffentlichungen enthalten. So sollen in den kommenden Jahren diese Spiele erscheinen: "Indiana Jones", "Oblivion Remaster", "ESO Addons", "Starfield DLC", "Doom Year Zero + DLC", "The Elder Scrolls 6", "Fallout 3 Remaster", "Ghostwire Tokyo 2" und "Dishonored 3".