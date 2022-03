2011 wurden die Klitschko-Brüder in einer preisgekürten Dokumentation porträtiert. Jetzt kehrt der Film in über 450 deutsche Kinos zurück. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen sollen den Menschen aus der Ukraine zugutekommen.

Sie galten als Helden im Boxring - doch ihre härteste Schlacht schlagen die früheren Weltklasseathleten Vitali und Wladimir Klitschko bei der Verteidigung ihres Heimatlandes. Vitali, der ältere, ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew, sein jüngerer Bruder ist in diesen schweren Stunden bei ihm, um gemeinsam den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Truppen zu organisieren.

Vor elf Jahren erschien im Kino ein Dokumentarfilm, der eindrücklich von der außergewöhnlichen Beziehung der beiden Brüder erzählte. Jetzt kehrt "Klitschko" vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine in die deutschen Kinos zurück. Mehr als 450 Häuser wollen den Film aus dem Jahr 2011 am 20. März wiederaufführen. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen sollen der Initiative "Ein Herz für Kinder" sowie weiteren Hilfsaktionen zugunsten ukrainischer Opfer des Krieges gespendet werden.

Eine ganze Branche will helfen

"Die Resonanz der deutschen Kinos auf unsere Initiative ist überwältigend", lässt sich Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer der Cineplex-Gruppe, zitieren. Man sei "froh und berührt davon, wie stark der Wunsch der Branche ist, gemeinsam zu helfen und sich für diese Aktion zu engagieren".

"Klitschko" erzählt vom Aufstieg, Siegen und Niederlagen der als "Dr. Eisenfaust" und "Dr. Steelhammer" bekannt gewordenen Schwergewichtsboxer, die beide Weltmeister wurden. Regie führte Sebastian Dehnhardt. Das knapp zweistündige Sportler- und Familienporträt gewann 2012 einen Romy als bester Dokumentarfilm.