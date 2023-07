Victoria Beckham alias Posh Spice startete 2001 ihre Solokarriere, gründete ein Modeimperium und bekam drei Kinder - da blieb keine Zeit für eine Reunion der Girlband "Spice Girls". Doch seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Beckham heizt sie nun mit einem neuen TikTok-Video an.

Mode-Ikone Victoria Beckham (49) veröffentlichte kürzlich ein neues TikTok-Video und sorgt damit vor allem bei Spice-Girls-Fans für Aufregung: In dem Clip singt sie zusammen mit ihrem Ehemann David Beckham den Spice-Girls-Hit "Say You'll Be There" (1996) beim Karaoke. Der Auftritt der auch als Posh Spice bekannten Designerin fand im Rahmen einer Party zum Debüt von Fußball-Superstar Lionel Messi in der Major League Soccer bei Inter Miami statt. In der Bildunterschrift des Videos schreibt die dreifache Mutter: "Aufwärmen der Stimme in Miami! Mehr kommt noch". Für ihre treuen Fans Grund genug zu glauben, dass die 49-Jährige nach ihrer 2001 gestarteten Solokarriere wieder zu der Girlband zurückkehren wird.

Die Kommentarspalte quillt förmlich über vor Begeisterung: "Die Rückkehr von Posh spice omg live", schreibt eine Userin. Eine andere schwärmte: "Bitte kommt zurück mit den anderen Mädchen! Du bist meine Kindheit!" Auch der amerikanische Blogger Perez Hilton teilte mit seinen Followerinnen und Followern: "Ich liebe es, unsere #PoshSpice zurück zu sehen und freue mich darauf, wieder zu singen!"

Mel C: "Wir wollen zurück auf die Bühne - alles ist noch in der Schwebe"

Seit Wochen kursieren Gerüchte über eine Wiedervereinigung - schließlich steht im kommenden Jahr das 30-jährige Bestehen vor der Tür. Mel B. (48) alias Scary Spice sprach bereits im Mai gegenüber "The Sun" über eine Neuigkeit, die Spice-Girls-Fans auf der ganzen Welt begeistern dürfte: Die Popgruppe feile an einem neuen Projekt, das "ziemlich bald" enthüllt werden soll. Sie bestätigte in diesem Zusammenhang auch Beckhams Beteiligung an dem Projekt: "Nun, es geht nicht darum, sie zu überzeugen. Ich meine, sie hat mich und meine Mutter eingekleidet, als ich meinen Ritterorden bekommen habe, also sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben", erklärte Mel B. Es wäre das erste Mal seit 2012, dass die Popsängerinnen wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Beckham hatte zuweilen immer wieder ihre Mode- und Kosmetiklinie sowie ihre Kinder als Grund genannt, warum eine Reunion nicht in Frage komme.

"Es ist nicht so, dass wir nicht miteinander reden", sagte Mel B., es sei einfach eine Frage des Timings. "Sie war wirklich damit beschäftigt, ihre Modelinie zu machen und David bei seinen Umzügen und seiner Karriere zu unterstützen, und offensichtlich hat sie einen Haufen Kinder, also geht es nur darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden", erklärte sie gegenüber "The Sun". Spekulationen über einen Auftritt der Band beim Glastonbury-Festival im kommenden Jahr wies Mel C. (49) alias Sporty Spice bereits im Januar zurück: "Wir würden gerne in Glasto spielen", sagte sie dem "Guardian", "es passt nur nicht in den aktuellen Plan mit den Mädels. Wir wollen zurück auf die Bühne - alles ist noch in der Schwebe".