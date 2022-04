"Spider-Man: No Way Home", "The 355" und "Gunpowder Milkshake": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Seit Tom Holland vor sechs Jahren in "Captain America: Civil War" zum ersten Mal als Spider-Man zu sehen war, gehört der junge Brite zu den wichtigsten Schauspielern seiner Generation. Fünf weitere Male hat sich der 25-Jährige seitdem das Spinnencape übergezogen, "Spider-Man: No Way Home" ist Hollands siebter Auftritt als Peter Parker. Und es dürfte nicht sein letzter bleiben. Produzentin Amy Pascal jedenfalls kann sich weitere "Spider-Man"-Filme mit Tom Holland vorstellen, wie sie unlängst verriet. Nur Holland selbst scheint noch zu zögern. In einem "GQ"-Interview sagte er im November: "Wenn ich mit 30 noch Spider-Man spiele, habe ich etwas falsch gemacht." Aber bis dahin sind es ja noch ein paar Jahre ... "Spider-Man: No Way Home" erscheint nun, neben dem Agentenfilm "The 355" und dem Actionfilm "Gunpowder Milkshake" auf DVD und Blu-ray.

"Spider-Man: No Way Home" (VÖ: 12. April)

"Spider-Man: No Way Home" ist der dritte und letzte Teil der "Homecoming"-Trilogie, die 2017 ihren Anfang nahm. Am Ende des vorherigen Films, "Far From Home" (2019) wurde die wahre Identität von Peter Parker (Tom Holland) enthüllt. In "Spider-Man: No Way Home" will Peter nichts mehr, als dass die ganze Welt seine Identität wieder vergisst. Dazu bittet er Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) um Hilfe. Doch Dr. Stranges Zauber geht schief, das Multiversum gerät außer Kontrolle und reißt ein Loch in die Welt, in der Peter lebt. Durch das Loch im Multiversum schlüpfen alle jene Gegner, mit denen sich Spider-Man in der Vergangenheit bereits herumschlagen musste. Und das sind ziemlich viele - schließlich gab es vor Tom Holland diverse weitere Darsteller des Spinnenmanns. Und so machen unter anderem Electro (Jamie Foxx), Doctor Octopus (Alfred Molina) und Green Goblin (Willem Dafoe) Peter Parker das Leben schwer.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2021, Regie: Jon Watts, Laufzeit: 143 Minuten

"The 355" (VÖ: 8. April)

Der kolumbianische Agent Luis (Édgar Ramirez) ist über Umwege an einen Datenschlüssel geraten, der jedes Computersystem knacken kann. Nun will er den Schlüssel zu Geld machen - und ruft damit die mächtigsten Geheimdienste der Welt auf den Plan. Zunächst kämpfen die CIA-Agentin Mason (Jessica Chastain), die britische Technikspezialistin Khadijah (Lupita Nyong'o), die kolumbianische Psychologin Graciela (Penélope Cruz), die chinesische Computerexpertin Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) und die deutsche BND-Agentin Marie (Diane Kruger) noch gegeneinander. Doch der Feind ist derart übermächtig, dass sie ihre Rivalitäten bald überwinden und sich verbünden müssen. Regisseur und Drehbuchautor Simon Kinberg ("Dark Phoenix") hat mit "The 355" einen Action-Kracher voller Frauen-Power inszeniert. Der Titel des Films bezieht sich auf "Agent 355", eine Spionin zur Zeit der Amerikanischen Revolution, deren Identität bis heute nicht bekannt ist.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2022, Regie: Simon Kinberg, Laufzeit: 118 Minuten

"Gunpowder Milkshake" (VÖ: 14. April)

Profikillerin Scarlet (Lena Headey, "Game of Thrones") muss nach einem missglückten Einsatz untertauchen. Zurück bleibt ihre Teenager-Tochter Sam, die Jahre später in die Fußstapfen ihrer schießwütigen Mom tritt: Um die Aufträge ihres Arbeitgebers, der geheimnisvollen "Firma", auszuführen, tötet Sam (Karen Gillan, "Doctor Who"), ohne mit der Wimper zu zucken. Doch als sie den einzigen Sohn eines mächtigen Gangsterbosses erwischt, hetzt ihr dieser als Rache seine Killer auf den Hals. Aber auch Sams Arbeitgeber setzt nach einem missglückten Einsatz seine eigenen Killer auf sie an. Ein Glück, dass Mutter Scarlet nach 15 Jahren im Untergrund rechtzeitig zur Stelle ist, um ihrer Tochter auszuhelfen. "Gunpowder Milkshake" erinnert ein wenig an die "John Wick"-Filme, ist allerdings weniger brutal, dafür aber auch deutlich humorvoller.

Preis DVD: circa elf Euro

US/FR/DE, 2021, Regie: Navot Papushado, Laufzeit: 110 Minuten