Alle WM-Spiele live und in voller Länge, dazu eine Armada an prominenten Expertinnen und Experten und bewährte Kommentatoren: MagentaTV hat am Mittwoch seine Pläne für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vorgestellt.

In eineinhalb Monaten rollt der Ball, und die Fußballwelt blickt nach Katar: Am 20. November werden die wohl umstrittensten Weltmeisterschaften überhaupt angepfiffen - zu ungewohnter Jahreszeit im Winter und organisiert von einem diskutablen Ausrichter. Doch selbst trotz Boykottaufrufen in so manchem Fanlager wird die WM wohl ein Millionenpublikum vor den Fernseher locken. Davon will auch MagentaTV profitieren. Wie schon bei der EM im vergangenen Jahr hält der Streamingdienst der Telekom Übertragungsrechte an der WM, einige davon exklusiv. Was MagentaTV mit dem anstehenden Turnier vorhat, präsentierten die Verantwortlichen am Mittwoch der Presse.

"Wir wollen bei MagentaTV besondere Fußball-Momente mit dem besten Rahmenprogramm kombinieren", formulierte Armin Butzen, TV-Chef der Telekom, das Ziel der Übertragungen. Dafür habe man "einen exzellenten Kader" zusammengestellt in puncto Moderation, Expertentätigkeit und Kommentatoren. Auch die "problematische Menschenrechtssituation" werde aber thematisiert: "Wir glauben, dass ein Boykott der falsche Weg ist und sehen es eher als Chance, die Aufmerksamkeit der Welt auf diese Situation lenken können." Moderator Johannes B. Kerner ergänzte: "Wir fragen, was zu fragen ist. Wir sagen, was zu sagen ist. Wir werden das kritisch begleiten."

Im Programm des Abrufdienstes sind alle 64 WM-Partien enthalten, live und in UHD-Qualität. 16 Spiele davon sind ausschließlich bei MagentaTV zu sehen. In der Gruppenphase betrifft das etwa die Aufeinandertreffen zwischen Argentinien gegen Saudi-Arabien (Dienstag, 22. November) und Schweiz gegen Kamerun (Donnerstag, 24. November). Auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei sind nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.

Triple-Sieger wird überraschend WM-Experte

Personell vertraut der Abrufdienst größtenteils auf bewährte Gesichter um Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack. Die Taktik der WM-Teams nehmen Ex-Bundesligatrainer Manuel Baum und Jan Henkel auseinander. Außerdem präsentierte MagentaTV einen überraschenden "Neuzugang": Tobias Schweinsteiger. Der Bruder des 2014-er Weltmeisters Bastian und aktueller Trainer des Drittligisten VfL Osnabrück kommt ebenfalls als Analyst zum Einsatz.

Das Experten-Team komplettieren Tabea Kemme, Fredi Bobic, Ex-Bayern-Profi Javi Martinez, Bundesliga-Profi Lars Stindl, Vize-Weltmeister und Südamerika-Experte Martin Demichelis und Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich. In der Kommentatorenkabine melden sich unter anderem die Koryphäen Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte und Jonas Friedrich zu Wort. Weitere Reporterinnen und Reporter entsendet MagentaTV unter anderem ins DFB-Quartier und an den Spielfeldrand.

Insgesamt nimmt MagentaTV bei der Berichterstattung der WM große Aufwände auf sich. Bis zu 14 Stunden berichtet der Telekom-Streamingdienst von den Titelkämpfen in Katar, drei WM-Sender stehen Kundinnen und Kunden zum Abruf bereit. Taktik-Fanatiker kommen im optionalen Taktikfeed auf ihre Kosten, außerdem ist beim letzten Gruppenspieltag erstmals eine Konferenz verfügbar. Im technisch aufwendig gestalteten WM-Studio steht "Augmented Reality"-Technik bereit, ebenso wie eine 33 Meter breite LED-Wall. Außerdem gehen Ruth Hofmann und Jonas Hummels in der Highlight-Show "Nachspielzeit" täglich auf die Höhepunkte des Turniers ein.