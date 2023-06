Nachdem die erfolgreiche Serie "Game of Thrones" 2019 endete, wurde bekannt, dass es ein Spin-off über die Figur Jon Snow (Kit Harington) geben wird. Schauspielerin Emilia Clarke, die Daenerys Targaryen verkörpert, äußerte sich nun eindeutig über eine mögliche Rolle in dem Serienableger.

Von 2011 bis 2019 begeisterte die HBO-Hitserie "Game of Thrones" ein weltweites Publikum. Basierend auf der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin feierte die Produktion riesigen kommerziellen Erfolg und wurde auch von vielen Kritikern hoch gelobt. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass es ein Spin-off über den Publikumsliebling Jon Snow geplant ist, die Figur wird wieder von Schauspieler Kit Harington verkörpert. Besteht auch die Chance, dass Emilia Clarke in der Serie zu sehen sein wird?

In "Game of Thrones" spielte Clarke Daenerys Targaryen, die Mutter der Drachen, die im Serienfinale von Haringtons Rolle umgebracht wird. Aus diesem Grund wird sie auch nicht im Spin-off zu sehen sein, wie die Schauspielerin bei einem Interview mit "Extra" verriet. "Kit, ich liebe dich! Ich werde mir die Serie deinetwegen ansehen, oder ich werde dir sagen, dass ich es getan habe", erklärte sie.

Emilia Clarke hat "House of the Dragon" noch nicht gesehen

Denkbar wäre indes gewesen, dass das Publikum die 36-Jährige in einer Rückblende hätte sehen können. Doch auch das verneinte Clarke. "Ich glaube nicht", antwortete sie. Außerdem kam sie auf die Prequel-Serie "House of the Dragon" zu sprechen und verriet, dass sie die Serie noch nicht gesehen habe. "Es ist so, als ob jemand zu dir sagen würde: 'Willst du zurück an deine Highschool gehen und sehen, wie sie Dinge tun, die du damals in der Schule gemacht hast?' Verstehst du, was ich meine? Es wäre einfach so seltsam."

Zu dem neuen Spin-off mit dem Arbeitstitel "Snow" sind bis dato kaum Details bekannt. Allerdings verriet Kit Harington vergangenes Jahr auf einer "Game of Thrones"-Convention: "Jon Snow muss zurück an den Ort mit all dieser Geschichte und sein Leben damit verbringen, darüber nachzudenken, wie er Dany getötet hat. Und sein Leben damit verbringen, darüber nachzudenken, dass Ygritte in seinen Armen gestorben ist. Und er muss sein Leben lang darüber nachdenken, wie er Olly erhängt hat, und er muss sein Leben lang über all diese Traumata nachdenken."